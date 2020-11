Bunzl Canada présente sa nouvelle fonctionnalité de détection de présence visant à appuyer les mesures de distanciation physique





Cette nouvelle fonctionnalité améliore les systèmes de gestion numérique du nettoyage et de surveillance intelligente des toilettes dans les installations

BURLINGTON, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui la toute dernière amélioration aux fonctionnalités du système WandaNEXTMC, sa technologie exclusive de gestion numérique du nettoyage et de toilettes intelligentes.

La nouvelle fonctionnalité de détection de présence répond aux préoccupations soulevées concernant la distanciation physique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en permettant aux gestionnaires d'installations d'obtenir une mesure précise du nombre de personnes qui se trouvent dans un endroit précis, y compris les toilettes.

La fonctionnalité relie la tablette WandaNEXTMC, un appareil IdO qui assure le suivi les activités de nettoyage et surveille les exigences de service, à des détecteurs permettant de calculer avec une très grande précision le nombre de personnes présentes dans un endroit donné. Un message s'affiche sur l'écran de la tablette, indiquant à l'utilisateur si l'endroit a atteint son taux d'occupation maximal en fonction de règles d'occupation préétablies et des exigences en matière de distanciation physique.

« En raison de la pandémie de COVID-19, les gestionnaires d'installations ont un besoin sans précédent d'améliorer les processus de nettoyage et l'hygiène au sein de leurs installations, a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. Notre investissement dans cette technologie est un autre exemple de notre engagement à offrir à nos clients des solutions novatrices conçues pour les aider à relever leurs défis les plus importants. »

Le système WandaNEXTMC, mis au point par Visionstate IoT et distribué exclusivement par Bunzl, comprend des logiciels d'analyse robustes et de multiples composants de collecte de données. Ceux-ci comprennent notamment des tablettes à écran tactile antimicrobien, des dispositifs de comptage de l'achalandage infrarouge, une application mobile de gestion du nettoyage et des boutons d'alerte IoT. Il est possible d'adapter la configuration des composants pour répondre à différents besoins en matière de gestion des installations.

« Notre nouvelle fonctionnalité de détection de présence a été conçue pour des raisons de sécurité et de commodité, a expliqué John Putters, PDG de Visionstate. Bien que de nombreuses installations utilisent des affiches statiques pour informer le public des taux d'occupation requis, il n'y a aucun moyen pour les gens qui entrent dans un endroit de savoir combien de personnes se trouvent réellement à l'intérieur, particulièrement en ce qui concerne les toilettes publiques. »

Le système WandaNEXTMC est utilisé au sein d'un nombre croissant d'installations, notamment des établissements de soins de santé, des commerces de détail, des bureaux commerciaux, des salles de conférence, des aéroports et des centres de distribution partout au Canada et aux États-Unis. Il a également été mis en marché récemment au Royaume-Uni et en Australie.

Pour en savoir plus sur notre fonctionnalité de détection de présence et le système WandaNEXTMC, consultez le bunzlcanada.ca/WandaNEXT.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Grâce à plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

