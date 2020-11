Temenos désigné leader du marché par Omdia dans son Rapport sur les plateformes bancaires numériques





Temenos (SIX: TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que le cabinet de consultants Omdia, également leader de l'analyse des technologies, a désigné Temenos comme leader du marché dans son rapport «Omdia Universe ? Selecting a Digital banking Platform» (L'univers Omdia ? Sélectionner une plateforme bancaire numérique) pour son alliance de l'impact sur le marché, de l'excellence des fonctionnalités et de l'expérience client. La plateforme bancaire numérique Temenos Infinity a obtenu les meilleurs scores pour l'expérience produit et le caractère innovant de la solution. Pour télécharger le rapport, cliquer ici.

Dans le rapport d'Omdia, Temenos Infinity, le produit bancaire numérique omnicanal SaaS leader du marché, a obtenu de bons résultats dans tous les domaines grâce à une plateforme tout-en-un adaptable à tous les types de banque et à toute localisation géographique. Omdia a déclaré que les clients saluent la convivialité de la plateforme et le fait que les avantages commerciaux sont supérieurs aux attentes après son déploiement. Le rapport reconnaît également Temenos comme étant l'un des fournisseurs ayant la plus forte présence sur le marché.

Temenos constate que sa solution Temenos Infinity est adoptée par un nombre croissant de banques en devenir et de banques établies. Ces dernières années, la Société a investi plus d'un milliard de dollars dans l'acquisition des deux principales sociétés SaaS basées aux États-Unis, Kony et Avoka, et dans l'amélioration de ses capacités de banque numérique.

Le rapport d'Omdia souligne que Temenos a pleinement intégré ses deux acquisitions, Kony et Avoka, dans la plateforme Temenos Infinity. Cette réussite a permis à Temenos de démontrer toutes ses capacités, notamment en matière d'intégration, de prise de décision basée sur l'IA et d'autonomisation des employés. Temenos Infinity offre une expérience bancaire numérique optimisée qui, selon Omdia, est vitale pour le succès futur ou, éventuellement, pour la survie de tout établissement bancaire.

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a déclaré: «Nous sommes particulièrement fiers d'être désignés «leader du marché» par Omdia. Cette distinction reflète le caractère innovant de notre plateforme bancaire numérique et nos investissements croissants dans les personnes et dans la R&D au cours des dernières années. Nous constatons une forte demande de notre clientèle pour les services bancaires numériques SaaS et nous pensons que cette tendance se maintiendra. Nous aidons les banques de toute catégorie et de toute taille, des premiers niveaux aux coopératives de crédit en passant par les banques en devenir, à transformer leur expérience client numérique et à offrir plus de valeur à leurs clients.»

Philip Benton, analyste principal chez Omdia, a expliqué: «La plateforme Infinity, conçue pour l'hyper-personnalisation, intègre une gamme impressionnante d'outils d'analyse. Les principaux atouts de Temenos sont l'excellence de l'expérience client, tant pour les entreprises que pour les utilisateurs finaux, et une feuille de route produit impressionnante qui va dans le sens des futures tendances du marché.»

Temenos possède une base de clients mondiale de plus de 650 établissements financiers utilisant Temenos Infinity, notamment HSBC, Regions Financial et BlueShore, pour n'en citer que quelques-uns. Temenos s'adresse aux banques de tous les niveaux. Selon Omdia, l'intégration des fonctionnalités de Kony permet à la plateforme de répondre aux exigences particulièrement complexes et basées sur le partenariat des banques de premier rang.

Temenos Infinity aide les banques à réussir dans la «nouvelle normalité». La plateforme crée des expériences client exceptionnelles et personnalisées grâce à sa technologie numérique à visage humain. Ses analyses de pointe, qui favorisent l'acquisition de clients et l'engagement de la banque numérique, permettent aux établissements financiers de multiplier par cinq leurs revenus numériques et de réduire de 75% le temps d'intégration des clients. Les établissements financiers qui utilisent Temenos Infinity font état d'un taux de recommandation net en augmentation de 20%.

