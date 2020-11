BOE organise la conférence des partenaires de l'innovation 2020





PEKIN, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre a eu lieu la grande ouverture de la Conférence des partenaires d'innovation de BOE 2020 (BOE IPC - 2020), centrée sur le thème « ICPST. L'intelligence mène le futur ». Cette année, l'événement s'est déroulé à la fois sur le site du Centre d'innovation technologique de BOE et, pour la toute première fois, en direct sur Internet. Il a réuni les partenaires de BOE du monde entier pour partager les innovations de l'IoT, discuter des futures tendances de l'industrie et explorer les possibilités d'innovation collaborative et de développement intégré.

La conférence BOE IPC a été reconnue comme un rassemblement international très influent sur l'IoT. En tant que plate-forme clé pour la promotion de l'innovation technologique et de la coopération industrielle, la conférence annuelle a été largement saluée par les partenaires mondiaux, contribuant à la réalisation de nombreux scénarios d'applications innovantes de l'IoT.

Lors de la BOE IPC - 2020, le président de BOE Chen Yanshun a prononcé un discours inaugural intitulé « ICPST. Créer l'écologie IoT ». Il a noté que les dispositifs d'interface sont une partie essentielle de la génération et de la présentation des données à l'ère de l'IoT, et que l'IoT intelligent nécessite une connectivité des données et la construction de plates-formes pour construire une chaîne de valeur intégrant des scénarios d'application. En ce qui concerne les dispositifs d'interface et l'IoT intelligent, ce que BOE a exploré au fil des ans, c'est comment faciliter la génération et la présentation des données de manière plus efficace et comment réaliser l'intégration de l'intégration matériel-logiciel et du système. Cela représente l'effort de BOE pour créer un écosystème avec des partenaires et exploiter pleinement la valeur des données, a-t-il dit.

En tant qu'entreprise mondiale innovante dans le domaine de l'IoT, BOE s'est engagée à intégrer profondément ses ressources et son expertise industrielles à l'IoT, en développant une suite de produits et de solutions combinant matériel et logiciel et intégrant des systèmes, et en permettant la réalisation de milliards de scénarios d'applications IoT. À la conférence BOE IPC - 2020, Zhang Yansheng, chercheur en chef du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux (CCIEE), a également prononcé un discours intitulé « Opportunités de développement pour les entreprises dans le cadre du double cycle ». Liu Xiaodong, président de BOE, a prononcé un discours intitulé « Scénarios ? Partenariat ? Harmonie ». Étaient également présents à l'événement Gao Wenbao, vice-président exécutif (EVP) et PDG de Display Business Group de BOE, Lu Kuan, vice-président senior et PDG de Intelligence System and Innovation Business de BOE, et des partenaires clés dont Shen Feng, EVP de NIO Co., Ltd, Liu Zili, président du groupe touristique JingDeZhen Ceramic Culture, Zheng Yu, responsable des données scientifiques de JD Digits, et Liu Jiren, président et PDG de Neusoft Corporation. Les participants ont partagé leurs pratiques dans divers scénarios d'application et ont imaginé ensemble un nouvel écosystème d'IoT intelligent.

Au cours de l'événement, BOE a présenté des produits d'affichage de pointe comme les AMOLED flexibles, les Mini/Micro LED et les QLED 4K de 55 pouces, ainsi que des solutions pour les parcs intelligents, les ports intelligents, l'éducation intelligente, la vente au détail intelligente, les premiers secours intelligents et l'IoT. Soutenus par des technologies de pointe telles que la vision par ordinateur, l'e machine learning, l'interaction homme-machine, l'amélioration de l'image et la convergence vidéo, ces produits et solutions ouvrent de nouvelles perspectives pour une vie intelligente. De plus, le Forum des dispositifs d'interface, le Forum d'innovation des systèmes intelligents, le Forum de médecine d'ingénierie intelligente et le Forum Internet industriel ont permis aux participants d'approfondir une série de sujets tels que l'affichage innovant, l'autonomisation des applications IoT, la numérisation industrielle, l'IA et la gestion de la santé, et de discuter des technologies, produits et applications dans divers segments IoT.

Les temps changent plus vite que jamais dans toutes les dimensions, et les domaines des dispositifs d'interface et de l'IoT intelligente ne font pas exception. Avec le concept de « coopération approfondie, développement collaboratif et co-création de valeur », et sa stratégie IoT qui consiste à « ouvrir les plates-formes technologiques et d'application pour créer et partager la valeur par le biais de l'ICPST (intégration des puces, des panneaux, des logiciels et des objets) », BOE élargira la plate-forme de coopération avec des partenaires mondiaux et construira conjointement un écosystème IoT ouvert et façonnera un avenir brillant, a déclaré le président Chen.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 14:29 et diffusé par :