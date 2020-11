Prenez en charge votre environnement d'actualités et réduisez votre anxiété au cours de la nouvelle année grâce aux conseils du Trust Project





PACIFICA, Californie, 19 nov. 2020 /CNW/ -- Les gens ont un grand désir d'être informés, mais ils sont dépassés par l'avalanche de nouvelles et s'inquiètent des imposteurs d'information, selon une nouvelle recherche du Trust Project.

« S'informer, c'est comme nager dans un océan de méduses piquantes », a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et directrice générale du Trust Project. « Les gens ont du mal à suivre l'évolution rapide du cycle des nouvelles et, en même temps, à interpréter correctement l'information qu'ils voient et à agir en conséquence. Cela suscite encore plus d'anxiété au cours d'une année déjà difficile. »

Un récent sondage Ipsos du Trust Project a révélé que la plupart des gens (82 %) à travers le monde apprécient et recherchent des nouvelles fiables. Et dans plus de 30 entrevues du Trust Project menées aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie, les personnes interrogées ont fait part de leurs efforts diligents pour s'informer et même pour vérifier l'exactitude des faits présentés dans des reportages. Plusieurs ont exprimé un vif désir de contribuer à la société et qu'il s'agit de l'une des raisons pour lesquelles il est important de compter sur des nouvelles exactes.

« Le fait que tant de gens reconnaissent la valeur d'une information fiable est encourageant », a déclaré Mme Lehrman. « Mais ils ne se rendent peut-être pas compte du rôle puissant qu'ils peuvent eux-mêmes jouer dans le maintien d'un environnement informationnel sain qui accorde la priorité à l'honnêteté et au contenu. »

Le Trust Project a mis au point cinq questions que vous pouvez vous poser au cours de la nouvelle année pour distinguer plus facilement des nouvelles fiables et impartiales.

L'organisme de presse s'identifie-t-il? Décrit-il clairement qui le possède et le finance, publie-t-il son code d'éthique et d'autres lignes directrices, et présente-t-il sa mission et ses priorités en matière de nouvelles? Voyez-vous de la diversité? Quels sont les efforts et les engagements de la salle de rédaction pour présenter divers points de vue selon la race, la classe sociale, la génération, la géographie, le sexe, l'orientation sexuelle et l'idéologie? S'agit-il d'une nouvelle ou d'une opinion? L'article est-il conçu pour vous informer ou vous convaincre? S'il s'agit d'un journalisme digne de confiance, le but de l'article est de vous aider à vous forger vos propres opinions. Pouvez-vous identifier les sources? Le journaliste présente-t-il clairement ses sources et indique-t-il pourquoi elles sont crédibles? Les noms et les dates relatifs aux documents sont-ils mentionnés? Voyez-vous plus d'une source justifiant les affirmations contenues dans l'article? L'expertise du journaliste est-elle claire? Connait-il votre communauté, utilise-t-il des preuves solides, rapporte-t-il les nouvelles avec soin et est-il rigoureux?

Utilisez ces cinq étapes, mises au point à partir des 8 indicateurs de confiance du Trust Project, pour alléger votre surcharge de nouvelles. Si vous ne trouvez pas de réponses, cherchez ailleurs ou demandez au site d'être plus transparent. Vous saurez ainsi que vous consultez des nouvelles fiables et, ce faisant, que vous contribuez à bâtir un écosystème de nouvelles plus sain pour tous.

Pour en apprendre davantage, visitez le site thetrustproject.org.

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un consortium international d'organisations de presse qui affirme et accentue l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude, l'inclusion et l'équité afin que le public puisse faire des choix éclairés dans l'actualité qu'il consomme. Les partenaires de presse approuvés affichent les indicateurs de confiance et la marque de confiance sur leurs pages et dans le code lisible par machine.

https://www.thetrustproject.org

À propos des entrevues de recherche du Trust Project

La recherche de modèles axée sur l'utilisateur a été menée par une équipe dirigée par Chris Kurjan de Quiver Consulting et Willa Crolius.

Personne-ressource pour les médias :

Nettie Reynolds

512 815-0520

nettie@k8communications.com

SOURCE The Trust Project

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 14:14 et diffusé par :