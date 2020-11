Avis aux médias - Négociations du secteur public - Manifestation à Granby pour de meilleures conditions en protection de la jeunesse





GRANBY, QC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, des personnes représentant les salarié·e·s de la protection de la jeunesse provenant de la plupart des régions du Québec se réuniront à Granby à midi le vendredi 20 novembre 2020. Cet événement a pour objectif de dénoncer la surcharge de travail pour les intervenant·e·s et de faire connaître les solutions de l'APTS pour y remédier, qui font partie des demandes déposées dans le cadre de la négociation pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public.

Cette manifestation prendra la forme d'un cortège automobile qui circulera devant plusieurs établissements où travaillent des intervenant·e·s en protection de la jeunesse avant de finir son parcours devant le Centre jeunesse de Granby.

Un point de presse sera tenu à 12 h 30 devant le Centre jeunesse de Granby par Emmanuel Breton, troisième vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Nancy Poulin, représentante nationale membre du Comité consultatif des centres jeunesse de l'APTS.

Aide-mémoire



Quoi : Point de presse



Quand : Vendredi 20 novembre 2020 à 12 h 30



Qui : Emmanuel Breton, 3e vice-président de l'APTS

Nancy Poulin, représentante nationale membre du Comité consultatif des centres jeunesse de l'APTS



Où : Centre jeunesse de Granby 30, rue Saint-Antoine Sud Granby, QC J2G 6W3

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 56?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 14:10 et diffusé par :