Andersen Global ajoute un cabinet collaborateur à la Barbade





Andersen Global poursuit son expansion à la Barbade avec l'ajout du cabinet collaborateur, Tailored Tax Solutions, continuant ainsi de démontrer son engagement à édifier une pratique exemplaire dans la région des Caraïbes.

Fondée en 2015, Tailored Tax Solutions est dirigé par Dominique Pepin, directeur général du bureau. L'équipe de cinq professionnels travaille avec des entreprises et des particuliers et est spécialisée dans le conseil fiscal, la conformité fiscale et les questions d'immigration. En plus de fournir des services à la Barbade, le cabinet fournit également des services à des clients basés à Antigua, à la Dominique, à la Grenade, à Saint-Kitts, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent.

« Étant moi-même un ancien d'Arthur Andersen, l'offre du meilleur service de sa catégorie et de la meilleure intendance qui soit est une valeur qui m'a été inculquée dès le début de ma carrière, et ce sont ces mêmes valeurs qui ont jeté les bases du succès de notre cabinet », a déclaré Dominique Pepin. « Fournir une approche personnalisée qui réponde aux besoins de nos clients constitue notre priorité absolue, et le fait travailler avec des professionnels qui partagent nos valeurs est important pour nous », a-t-il poursuivi. « Notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre d'améliorer encore notre équipe et nos offres de services ici à la Barbade ainsi que de fournir une couverture plus étendue et des solutions transfrontalières transparentes. »

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a ajouté : « Notre collaboration avec Dominique et son équipe améliore nos capacités à la Barbade et constitue une nouvelle étape dans l'intégration plus transparente avec nos sites aux Caraïbes. C'est un nouveau pays où nous disposons désormais de capacités fiscales et juridiques complètes. Nous entendons poursuivre rapidement l'établissement de notre plateforme aux Caraïbes, et je suis particulièrement optimiste quant à l'équipe exceptionnelle que nous formons actuellement dans cette région, tandis nous continuons d'ajouter des cabinets et des membres de direction clés. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, dotés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 215 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

