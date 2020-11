Les municipalités de l'Ontario peuvent maintenant soumettre des demandes dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19





OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens demeurent les principales priorités des gouvernements du Canada. C'est pourquoi nous prenons des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19 et pour soutenir la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, est heureuse d'annoncer que l'Ontario accepte maintenant les demandes de financement des municipalités pour des projets locaux d'infrastructure dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Dans le cadre de ce nouveau volet, qui a été annoncé pour la première fois par la ministre McKenna le 5 août 2020, le gouvernement fédéral couvrira jusqu'à 80 % des coûts admissibles des projets dans les provinces et 100 % pour les projets situés dans les territoires et les projets autochtones. Un processus de demande de financement simplifié permettra de lancer les projets le plus rapidement possible, et les collectivités de l'Ontario pourront répondre aux besoins urgents en temps opportun grâce à des approbations accélérées.

En Ontario, ce volet représente jusqu'à 1,1 milliard de dollars de financement, et il soutiendra un large éventail de projets favorisant la résilience aux pandémies - comme la modernisation des écoles et des foyers de soins de longue durée grâce à l'amélioration du système de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) - et la distanciation physique, ou la construction de nouveaux parcs, de pistes cyclables et de sentiers pédestres pour aider les Canadiens à sortir et à rester actifs.

Cela comprend jusqu'à 250 millions de dollars pour le sous-volet Administrations locales qui aidera les municipalités à répondre aux besoins en matière d'infrastructures locales essentielles, pour lesquelles elles peuvent commencer à présenter des demandes dès aujourd'hui. Le gouvernement fédéral couvrira 80 % des coûts admissibles, et le gouvernement de l'Ontario 20 %. Pour présenter une demande de financement, cliquez ici.

Les projets admissibles comprennent les infrastructures visant à appuyer la distanciation physique, les infrastructures sociales, les projets favorisant le transport actif et les projets liés à l'atténuation des catastrophes. Les projets retenus seront examinés selon le principe du premier arrivé premier servi, et ils seront proposés par la province au gouvernement fédéral pour approbation d'ici mars 2021. Les municipalités sont encouragées à présenter leur demande dès que possible.

Les municipalités sont invitées à travailler directement avec la province de l'Ontario pour que les administrations locales puissent procéder rapidement aux processus d'appels d'offres et de passation de marchés pour leurs projets d'infrastructure.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît qu'en raison des défis sanitaires et économiques liés à la COVID-19, nous devons aider les Canadiens à protéger leur santé, à améliorer leur qualité de vie et à créer des emplois. C'est pourquoi nous fournissons jusqu'à 80 cents de chaque dollar investi afin que les provinces et les territoires puissent lancer immédiatement un large éventail de projets qui permettent de créer de bons emplois et de favoriser la résilience aux pandémies. Nous travaillons avec nos partenaires, y compris l'Ontario, pour faire en sorte que les demandes de financement soient traitées rapidement, afin de pouvoir rebâtir en mieux. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La date limite de présentation des demandes est le 21 décembre 2020 pour les municipalités qui soumettent un seul projet et le 7 janvier 2021 pour celles qui en soumettent plusieurs, par l'intermédiaire du site Web Paiement de transfert Ontario .

. En plus de près de 250 millions de dollars alloués aux municipalités dans le cadre du sous-volet Administrations locales, jusqu'à 700 millions de dollars seront consacrés à des projets liés à l'éducation, proposés par le ministère de l'Éducation, et jusqu'à 100 millions de dollars à des projets dans le secteur des soins de longue durée, proposés par le ministère des Soins de longue durée. Ces ministères travaillent directement avec leurs secteurs respectifs pour proposer les projets.

Le volet Résilience à la COVID-19 du gouvernement fédéral a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour permettre aux provinces et aux territoires de réaffecter des fonds en vue de répondre aux répercussions de la COVID-19. Dans le cadre de ce volet, la formule de partage des coûts est de 80 % de financement fédéral et 20 % de financement provincial pour les projets d'infrastructures publiques.

pour permettre aux provinces et aux territoires de réaffecter des fonds en vue de répondre aux répercussions de la COVID-19. Dans le cadre de ce volet, la formule de partage des coûts est de 80 % de financement fédéral et 20 % de financement provincial pour les projets d'infrastructures publiques. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html#1.1

L'Ontario offre le volet Résilience à la COVID-19 pour des projets d'infrastructure aux municipalités

https://news.ontario.ca/fr/release/59240/lontario-offre-le-volet-resilience-a-la-covid-19-pour-des-projets-dinfrastructure-aux-municipalites

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 14:00 et diffusé par :