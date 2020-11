Réfection et construction des infrastructures municipales - La construction d'un nouveau garage municipal à Dégelis sera financée par Québec





DÉGELIS, QC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, a partagé la bonne nouvelle, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, lors d'une conférence de presse virtuelle en compagnie du maire de Dégelis, M. Normand Morin. Les élus sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 1 863 900 $ a été accordée à la Ville pour la construction d'un nouveau garage municipal.

Le nouveau bâtiment, aménagé sur le terrain où se situe l'actuel garage, soit au 193, 1re Rue Ouest, sera d'une superficie d'environ 810 mètres carrés. Il comprendra une aire de garage incluant trois portes et une fosse de réparation mécanique, un espace d'entrepôt muni de quatre portes de garage, une salle mécanique ainsi que des espaces d'entreposage et de rangement. Également, le projet inclut une mezzanine qui logera une salle de repos, d'autres espaces de rangement et un bureau.

Citations

« Par nos différents investissements, notamment dans les infrastructures municipales, notre gouvernement démontre son engagement à accompagner les municipalités dans la réalisation de travaux nécessaires au maintien de services publics. Ces investissements sont également un levier important afin de stimuler la relance économique. Je me réjouis donc face aux nombreuses initiatives des partenaires municipaux visant la mise en oeuvre de projets porteurs dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le développement économique des régions est une priorité pour le gouvernement. La stimulation de l'économie passe par des programmes d'aide financière agiles. Nous proposons, avec la modernisation des infrastructures municipales, un rehaussement de la qualité des services publics offerts à la population. À titre de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, je salue le soutien financier octroyé à Dégelis qui démontre une grande présence du gouvernement dans les régions. »

Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« À titre de député, je suis fier de souligner le travail des acteurs locaux et de les féliciter pour leur implication dans des projets concrets pour leur communauté. À la suite d'un début d'incendie, il y a deux ans, le garage actuel démontrait des signes de désuétude en plus d'être mal éclairé et isolé. L'annonce d'aujourd'hui promet un futur bâtiment qui offrira aux employés un milieu de travail sécuritaire et moderne, en plus de profiter à toute la collectivité. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Je remercie le gouvernement du Québec pour ce soutien financier qui permettra une modernisation du service des travaux publics et l'ajout d'équipement nécessaire à une bonne offre de services aux citoyens. En plus d'assurer une meilleure gestion des infrastructures d'eau, ce futur garage viendra également régler un problème environnemental. »

Normand Morin, maire de Dégelis

Faits saillants

Le soutien financier de 1 863 900 $ a été accordé pour la réalisation des travaux dans le cadre du volet 1 du RÉCIM. À ce montant s'ajoute une contribution de 621 300 $ de Dégelis, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant 2 485 200 $.

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, ce sont plus de 49 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 14:00 et diffusé par :