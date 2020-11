Klarrio rejoint le projet GAIA-X de l'UE en tant que membre de la première heure





Klarrio a annoncé aujourd'hui être devenu un Membre de la première heure de l'initiative d'infrastructure de données GAIA-X de l'Union Européenne.

Klarrio apporte au projet une expertise approfondie en streaming de données natives dans le cloud, en ingénierie des données et en science des données. La société collaborera avec d'autres entreprises et organisations européennes pour partager les connaissances et les meilleures pratiques du secteur et les cas d'utilisation, alors que l'initiative prépare son lancement pour 2021.

GAIA-X vise à créer une infrastructure de données sécurisée, unifiée et fédérée pour les entreprises et les pays européens. Basée dans l'UE, cette infrastructure sera protégée par les lois de l'UE sur les données, tout en promouvant l'innovation et la souveraineté numérique.

« GAIA-X est une initiative importante pour toutes les entreprises européennes, car elle facilitera, pour le bénéfice des citoyens, une focalisation accrue sur la gouvernance des données, la souveraineté numérique, le respect de la vie privée et la propriété des données », a déclaré Kurt Jonckheer, co-fondateur et PDG de Klarrio. « Nous sommes honorés d'être un membre de la première heure de l'organisation et nous anticipons avec intérêt de contribuer à mettre en avant la vision et la réalité d'une société axée sur les données pour les entreprises et les consommateurs européens ».

Klarrio travaille sur cette initiative aux côtés d'Agoria, consortium industriel qui dirige le hub belge de GAIA-X, dénommé « GAIA-X pour la Belgique ». Les deux sociétés collaborent également avec l'International Data Spaces Association (IDSA), dont Klarrio est membre.

Klarrio a fait cette annonce lors du sommet GAIA-X qui se tient du 18 au 19 novembre 2020.

Au sujet de Klarrio

Klarrio est une société d'intégration de systèmes, de conseil et de développement de logiciels spécialisée dans le streaming de données en temps réel. Ressource unique pour les services d'intégration qui nécessitent une expertise cloud native / open-source, Klarrio fournit une passerelle stratégique vers les technologies émergentes, telles que l'IdO, le Big Data et l'IA. www.klarrio.com

