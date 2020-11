Le ministre de la Justice et procureur général du Canada annonce une nomination à la magistrature du Yukon





OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Karen Wenckebach, conseillère juridique au gouvernement du Yukon à Whitehorse, est nommée juge de la Cour suprême du Yukon. Madame la juge Wenckebach remplace madame la juge S. Duncan, qui a été nommée juge en chef de la Cour suprême du Yukon en date du 30 septembre 2020.

Citation

«?Je souhaite à la juge Wenckebach beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population du Yukon en tant que membre de la Cour suprême.?»

-- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Biographie

La juge Karen Wenckebach, fille d'immigrants argentins, est née à Calgary, en Alberta, et a grandi à Thunder Bay, en Ontario. Elle a commencé ses études postsecondaires à l'Université McGill, où elle a obtenu un baccalauréat en histoire avec une mineure en études des femmes, puis un baccalauréat spécial en travail social. Après avoir travaillé comme conseillère en intervention d'urgence, elle a poursuivi ses études à la Faculté de droit Osgoode Hall. Elle a obtenu un baccalauréat en droit en 2002 et a été admise au Barreau de l'Ontario en 2003.

Madame la juge Wenckebach a commencé sa carrière comme auxiliaire juridiqueauprès des juges de la Cour suprême et de la Cour territoriale du Yukon. Après avoir pris congé pour fonder une famille, elle s'est jointe à la Société d'aide juridique du Yukon en 2007 et a pratiqué le droit de la famille, de la pauvreté et pénal. Elle a poursuivi sa carrière au sein du gouvernement du Yukon, en tant que conseillère juridique depuis 2013. Pendant cette période, elle s'est spécialisée en droit du travail, de la personne et administratif.

La juge Wenckebach a servi sa communauté professionnelle à titre de deuxième vice-présidente, puis de secrétaire du Barreau du Yukon, et de membre du Comité de discipline du même Barreau.

Le juge Wenckebach a deux merveilleuses filles et deux chiens très enthousiastes, voire pas toujours dociles. Elle parle couramment l'espagnol. Elle aime lire de tout, de la littérature classique aux romans dystopiques cyberpunks, courir et vivre des aventures avec son partenaire dans la nature sauvage du Yukon.

Faits en bref

Depuis novembre 2015, plus de 415 juges ont été nommés à une cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, agissant selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

