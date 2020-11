Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - La commission dresse le bilan de la deuxième partie





QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur le Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay dresse le bilan des séances de la deuxième partie de l'audience publique qui ont eu lieu du 26 octobre au 4 novembre 2020. Cette partie était consacrée exclusivement à l'audition des mémoires, des opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à la commission. Les participants pouvaient présenter leur mémoire à la commission à distance, par visioconférence ou par téléphone.

La commission a tenu 13 séances publiques représentant plus de 38 heures d'échanges avec les participants. 3 278 visionnements par webdiffusion en direct ont eu lieu. 158 mémoires ont été présentés devant la commission ainsi que 23 présentations verbales. La commission a reçu au total un nombre record de plus de 2 500 mémoires. Des intervenants du milieu d'accueil du projet, mais aussi de d'autres régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, Montréal, la Mauricie, la Côte-Nord et même, de l'extérieur du Québec, ont pris la parole. La commission remercie l'ensemble des participants qui sont intervenus dans le cadre de ses travaux.

L'équipe de la commission poursuit actuellement son travail d'analyse en sollicitant des informations complémentaires auprès des différentes personnes-ressources et de l'initiateur du projet. Elle poursuit également son travail de rédaction du rapport qui sera déposé au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette, au plus tard le 13 janvier 2021.

