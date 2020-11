Firmenich marque son 125ème anniversaire avec un nouveau site web orienté client





GENÈVE, Suisse, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich célèbre aujourd'hui son 125ème anniversaire et annonce le lancement de son nouveau site webpour découvrir encore plus efficacement la plus grande société privée de parfums et d'arômes au monde. Firmenich.com ouvre de nouvelles perspectives numériques pour renforcer l'engagement direct au client, présenter toute la créativité du groupe, son avance mondiale en matière de recherche scientifique, ainsi que toutes ses performances en matière de développement durable.

« Cette année est une étape historique pour nous, c'est notre 125ème anniversaire », a déclaré Patrick Firmenich, Président du conseil d'administration. « Seules les plus grandes entreprises, celles qui se réinventent à chaque époque, peuvent y parvenir. Notre nouveau site web donne vie à notre héritage d'entreprise responsable et aux valeurs familiales durables qui sont à la base de notre succès depuis plus de cinq générations ».

« Notre présence en ligne franchit un nouveau cap avec notre nouveau site Firmenich.com. Grâce à l'exploitation des dernières technologies, nous comptons mener à bien des partenariats fructueux auprès d'un éventail toujours plus large de clients, » a ajouté Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich. « Depuis 125 ans, Firmenich contribue à façonner l'avenir des parfums et des arômes ; aujourd'hui, nous ouvrons de nouvelles perspectives d'innovation en matière de parfums, d'arômes et d'ingrédients et nous offrons aux entreprises du monde entier l'accès à nos tendances et à notre expertise en un seul clic. »

« Firmenich a largement augmenté son contenu en ligne, en doublant quasiment le nombre de pages et en investissant dans de nouveaux outils numériques visant à améliorer l'expérience utilisateur, tels que la recherche prédictive et le contenu personnalisé, » a commenté Eric Saracchi, Directeur du digital et de l'information. « Et ce n'est qu'un début : nous allons déployer des fonctionnalités toujours plus dynamiques pour faciliter le dialogue avec les clients, les investisseurs, les médias et les clients potentiels, en comprenant leurs préférences et en mettant en place sur nos plateformes numériques des parcours en lien avec leurs enjeux. »

Le contenu actualisé et animé, adapté à tous les appareils mobiles et terminaux, s'étend sur 450 pages, il est facile de naviguer entre elles grâce à des fonctions de recherche optimisées ainsi qu'à une nouvelle architecture en un seul clic. Quatre pages d'accueil offrent chacune une expérience différente, selon l'activité qu'elles couvrent : Parfums, Arômes et au-delà, Ingrédients et présentation institutionnelle incluant les pagesrecrutement. Ces sections permettent à l'utilisateur de se concentrer plus facilement sur le domaine qui l'intéresse et d'avoir un contact commercial direct grâce à un nouvel outil numérique.

Un nouvel espace presse rassemble tous les communiqués de presse de Firmenich ainsi que d'autres ressources et contenus afin d'aider les médias à nourrir leurs articles.

Le site web propose également un nouveau magazine en ligne intégrant des contenus instructifs et relatant les histoires des équipes de chercheurs et de créateurs dans le monde, qui sont à l'origine des innovations de Firmenich en matière de parfum et d'arômes. Enfin, le site web présente les démarches du groupe en matière de développement durable, reflétant la manière dont les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont totalement intégrées à l'ensemble des activités du groupe.

Firmenich.com est optimisé pour les malvoyants et conforme à l'Americans with Disabilities Act (ADA), dans une démarche de promotion de l'accessibilité, en accord avec la politique de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Pour découvrir le nouveau site web de Firmenich, nous vous invitons à vous rendre sur www.firmenich.com.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Fondée en 1895, à Genève, en Suisse, elle est restée depuis sa création, 125 ans auparavant, une entreprise familiale. Firmenich est une entreprise de premier plan spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour sa recherche et sa créativité d'envergure mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients une innovation supérieure en matière de formulation, une vaste palette d'ingrédients de haute qualité et des technologies exclusives, notamment la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de francs suisses à la fin du mois de juin 2020. Des informations complémentaires sur Firmenich sont disponibles sur le site www.firmenich.com

