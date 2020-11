Invitation aux médias - Annonce concernant une alliance économique dans la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à une annonce concernant une alliance économique dans la Capitale-Nationale.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du président du Conseil du Trésor et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, de la vice-présidente du Comité exécutif et conseillère municipale de la Ville de Québec, Mme Marie-Josée Savard et de la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie D'Amours.



AIDE-MÉMOIRE



Date : Le 20 novembre 2020



Heure : 10 h 30



Lieu : Édifice Marie-Guyart, salle Daniel-Johnson 675, boulevard René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5X9

Un seul journaliste par média pourra participer à la conférence de presse.

Une caméra pour l'ensemble des médias (camera pool) et deux photographes seront autorisés sur place.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme comparable à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque.

