Baylis Medical et Japan Lifeline s'associent pour introduire des solutions avancées d'électrophysiologie en Europe





TORONTO, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Baylis Medical est heureux d'annoncer qu'il s'est associé à Japan Lifeline (JLL), un des principaux développeurs et fabricants japonais de dispositifs cardiovasculaires, pour présenter des solutions avancées pour les procédures d'électrophysiologie en Europe.

Le lancement européen du partenariat consiste en une famille de cathéters de diagnostic, dont un microcathéter 2F et un cathéter de guidage 6F, qui peuvent être combinés pour permettre une cartographie du sinus coronaire plus profonde. En tant que plus petit cathéter de diagnostic sur le marché, le cathéter 2F permet également de cartographier et de stimuler des anatomies plus petites comme la veine de Marshall.

Les commentaires suivants ont été faits par Keisuke Suzuki, président et directeur général de Japan Lifeline Co, Ltd : « Nous sommes heureux de continuer à fournir des cathéters de diagnostic développés à l'aide de notre technologie unique au marché nord-américain par l'intermédiaire de Baylis Medical et au marché médical en Europe. Nous continuerons à coopérer les uns avec les autres pour fournir un excellent équipement médical. Nous livrerons cet équipement médical aux marchés médicaux du monde entier. »

Les entreprises ont une longue expérience dans l'introduction de solutions innovantes en cardiologie sur les marchés mondiaux. Au Japon, JLL est le distributeur exclusif des dispositifs Baylis Medical. En Amérique du Nord, les entreprises ont travaillé ensemble pour introduire les cathéters fixes d'électrophysiologie EPstar, qui comprennent le microcathéter 2F et le cathéter de guidage 6F.

« Baylis Medical et JLL s'alignent sur un objectif harmonieux : identifier et combler les lacunes dans l'espace des dispositifs de cardiologie, afin que les patients puissent recevoir le traitement dont ils ont besoin », a déclaré Kris Shah, président de Baylis Medical. « Nous sommes fiers de poursuivre notre long et fructueux partenariat avec JLL en apportant cette technologie indispensable au marché européen de l'électrophysiologie. »

Les cathéters 2F et 6F seront fabriqués au Japon et commercialisés en Europe par Baylis Medical.

À propos de Baylis Medical

Baylis Medical est un leader dans le développement et la commercialisation de dispositifs innovants en cardiologie qui permettent de sauver des vies. Basé au Canada et disposant de bureaux dans le monde entier, nos solutions cliniques améliorent la vie des gens partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Pour plus d'informations, visitez le site www.baylismedical.com et connectez-vous avec nous sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos de Japan Lifeline

Japan Lifeline est un fabricant et un importateur de dispositifs médicaux spécialisés dans le domaine cardiovasculaire, avec une expérience d'environ 40 ans au Japon. Les produits exclusifs de la société, développés sur la base de sa grande expérience des arythmies et de la chirurgie cardiovasculaire, ont été très bien évalués, et la société détient une part de marché de premier ordre au Japon. Japan Lifeline est une société cotée en bourse, symbole ticker 7575 (TSE 1ère section). Visitez le site web de Japan Lifeline à l'adresse suivante : http://www.japanlifeline.com

