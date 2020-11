Redevances Nomad finalise l'acquisition de Coral Gold





MONTRÉAL, QC et VANCOUVER, BC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad ») (TSX : NSR) (OTCQX : NSRXF) et Coral Gold Resources Ltd. (« Coral ») (TSXV : CLH) (OTCQX : CLHRF) ont le plaisir d'annoncer que Nomad a finalisé son acquisition annoncée précédemment de Coral conformément à un plan d'arrangement approuvé par la cour en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (l'« opération »).

Aux termes de l'opération, Nomad a fait l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Coral (les « actions de Coral »). Les actionnaires de Coral ont reçu, pour chaque action de Coral détenue, une contrepartie composée de 0,05 $ CA en espèces et de 0,80 d'une unité (une « unité ») de Nomad (collectivement, la « contrepartie »). Chaque unité entière est composée d'une action ordinaire de Nomad (une « action de Nomad ») et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permet au détenteur d'acquérir une action de Nomad supplémentaire au prix de 1,71 $ CA pour une période de deux ans suivant la date des présentes. Si le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions de Nomad à la Bourse de Toronto dépasse le prix d'exercice des bons de souscription d'au moins 25 % pendant toute période de 20 jours de bourse consécutifs à compter d'un an suivant la date des présentes, Nomad pourra donner un avis par écrit aux détenteurs des bons de souscription indiquant que lesdits bons de souscription viendront à échéance dans les 30 jours suivant l'avis, à moins qu'ils ne soient exercés avant cette date.

Sur remise à la Société de fiducie Computershare du Canada (le « dépositaire ») de certificats représentant les actions de Coral qui étaient en circulation immédiatement avant la date de prise d'effet de l'arrangement, accompagnés d'une lettre d'envoi dûment complétée et signée, les détenteurs inscrits de ces actions ont le droit de recevoir la contrepartie aux termes des modalités et conditions du plan d'arrangement et sous réserve de celles-ci. Chaque actionnaire inscrit (autre que CDS et DTC) recevra un avis du système d'inscription direct (l' « avis du SID »), attestant les actions de Nomad et les bons de souscription détenus par cet actionnaire. Un actionnaire peut demander de recevoir un certificat d'actions physique représentant les actions de Nomad ou un certificat de bons de souscription physique représentant les bons de souscription en complétant l'information qui accompagne l'avis du SID. Toute question au sujet du paiement de la contrepartie, y compris toute demande pour obtenir un exemplaire additionnel de la lettre d'envoi, doit être adressée au dépositaire par téléphone au 1-800-564-6253 (sans frais en Amérique du Nord) ou par courriel à l'adresse corporateactions@computershare.com.

Les porteurs non-inscrits des actions de Coral qui étaient en circulation immédiatement avant la date de prise d'effet de l'arrangement devraient contacter leur prête-nom (c.-à-d. leur courtier, société de fiducie, banque ou autre détenteur inscrit) qui détient pour leur compte les certificats représentant ces titres, afin de prendre des arrangements pour la remise et le paiement aux termes de l'arrangement.

Par suite de l'opération, les actions de Coral devraient être radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et de toute autre bourse à laquelle les actions de Coral sont inscrites ou se négocient, après la fermeture des bureaux le vendredi 20 novembre 2020, et Nomad fera une demande en vue de faire en sorte que Coral cesse d'être un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada dans lesquelles elle est un émetteur assujetti. Nomad a demandé l'inscription des bons de souscription pouvant être émis aux termes de l'arrangement et la TSX a approuvé conditionnellement l'inscription à sa cote des bons de souscription, sous réserve du respect des exigences habituelles de la TSX, ce qui ne peut être garanti.

Par suite de la clôture de l'opération, 564 520 578 actions ordinaires de Nomad sont émises et en circulation sur une base non diluée.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. À la suite de l'opération, Nomad possède un portefeuille de 13 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, 6 de ces actifs sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

À PROPOS DE CORAL

Coral est une société d'exploration axée sur les métaux précieux, qui explore l'un des districts aurifères les plus riches au monde, au Nevada, depuis plus de 30 ans. Le principal actif de Coral est une redevance sur le rendement net de fonderie variable visant la production issue de la propriété Robertson de Nevada Gold Mines LLC (« NGM ») au Nevada. Coral détient également un portefeuille de projets d'exploration stratégiquement situés près du complexe minier Pipeline Cortez de NGM, dans le district minier de Battle Mountain/Cortez Trend au Nevada.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.coralgold.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad et Coral prévoient sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment la radiation des actions de Coral de la cote de la TSXV et de toute autre bourse à laquelle les actions de Coral sont inscrites ou se négocient (et l'échéancier connexe), la demande par Nomad en vue de faire en sorte que Coral cesse d'être un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada dans lesquelles elle est un émetteur assujetti, la mise à jour des travaux d'exploration et le développement de la propriété Robertson et les intentions de Nomad à l'égard des activités de Coral après la clôture de l'opération. Bien que Nomad et Coral soient d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, lesquels pourraient différer considérablement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : la réponse de la TSXV au sujet de la demande de radier de la cote les actions de Coral, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de production de Nomad, les estimations de ressources minérales, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats des activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix du marché, l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent notamment ceux décrits aux rubriques « COVID-19 » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Nomad pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2020, ainsi que ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base simplifié de Nomad daté du 30 septembre 2020, dont des exemplaires peuvent être consultés sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nomad et Coral font la mise en garde suivante : la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui fondent leur opinion sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad et Coral sont d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad et Coral n'assument aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

