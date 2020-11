CSC nomme Dan Fisher au poste de vice-président exécutif





CSC, le premier fournisseur mondial de services commerciaux, juridiques, fiscaux et de promotion numérique des marques, annonce que Dan Fisher, un vétéran du secteur de la fiducie corporative avec 35 années d'expérience, a rejoint sa division GFM (marchés financiers mondiaux) pour diriger Delaware Trust Company, une filiale à part entière de CSC. Dans ses nouvelles fonctions, M. Fisher supervisera et étoffera l'offre de CSC de services dans les domaines Marchés de capitaux américains, Fiducie et agence et Administrateur indépendant pour un large éventail de clients, dont des gestionnaires d'actifs alternatifs et des participants aux marchés de capitaux.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe en pleine croissance de CSC », a affirmé M. Fisher. « Delaware Trust a toujours été orientée services, créant des solutions sur mesure afin de répondre aux besoins uniques de chaque client. Nous tirerons profit de cette base en élargissant nos services pour accroître la portée de ce que nous fournissons à nos clients, tout en continuant à offrir le plus haut niveau d'expertise et de support qu'ils attendent. »

En plus de se concentrer sur le développement commercial et l'expansion des services pour Delaware Trust, M. Fisher aidera à coordonner l'offre mondiale de CSC afin de garantir un service transfrontalier continu. Il rendra compte à John Hebert, président de la division GFM (marchés financiers mondiaux) chez CSC et président et chef de la direction de Delaware Trust.

« Nous sommes très heureux d'avoir M. Fisher pour diriger notre équipe aux États-Unis », a déclaré M. Hebert. « C'est un leader reconnu et respecté dans les services bancaires et financiers, qui a dirigé tout un éventail de bureaux fiduciaires centraux et d'agences, nationaux et internationaux, au cours de ses mandats dans le secteur. La vaste expérience de M. Fisher, ses solides antécédents et sa parfaite connaissance de nos clients et marchés font de lui un élément idéal pour aider au développement de notre entreprise. »

Avant de rejoindre CSC, M. Fisher a été vice-président exécutif chez GLAS Americas et GLAS Trust Company à New York, chez qui il a mis en place et dirigé les activités aux États-Unis. Avant GLAS, il a travaillé chez Wilmington Trust Company à New York et Londres, où il a officié en qualité de PDG et de directeur général exécutif pour ses filiales au Royaume-Uni, en Irlande, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Îles Caïman. Il a par ailleurs présidé à la création de la Law Debenture Trust Company of New York et a précédemment travaillé dans l'activité Défaillances et faillites de US Bank.

À propos de CSC

CSC est un fournisseur de premier plan de services d'administration spécialisés pour les gestionnaires d'actifs alternatifs avec tout un éventail de stratégies de fonds, les participants aux marchés de capitaux tant publics que privés et les entreprises ayant besoin d'un soutien en matière fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes le partenaire indéfectible de 90 % des entreprises du palmarès Fortune 500®, de près de 10 000 cabinets juridiques et de plus de 3 000 institutions financières. Les professionnels du département Marchés financiers mondiaux de CSC sont installés dans des centres financiers clés aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise d'envergure internationale en mesure d'effectuer des transactions partout où nos clients se trouvent, une mission que nous accomplissons en déployant des experts dans chaque entreprise que nous servons. Pour plus d'informations, veuillez visiter cscgfm.com ou DelawareTrust.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 12:15 et diffusé par :