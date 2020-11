La STL remporte un prix canadien pour son estimateur d'achalandage ? Une 2e récompense pour ce projet lavallois cette année





LAVAL, QC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que la Société de transport de Laval (STL) a reçu le prix Leadership des entreprises ? Innovation, pour son outil en ligne permettant de connaître à l'avance l'achalandage à bord de ses autobus. La récompense a été remise lors du Congrès annuel (et virtuel) de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) et du Salon canadien du transport collectif qui se clôturent aujourd'hui. Il s'agit de la deuxième reconnaissance pour ce projet ce mois-ci, suite au Grand prix d'excellence en transport ? Transport collectif décerné par l'Association québécoise du transport (AQTr) le 5 novembre dernier.

Disponible à sa clientèle depuis juin dernier, l'outil se démarque en fournissant l'achalandage estimé, non seulement à l'embarquement, mais tout au long du trajet; une première au Canada. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la distanciation dans les transports collectifs a été au coeur des préoccupations de la clientèle et continue de l'être. Cet outil permet aux clients d'obtenir une information personnalisée et de prendre des décisions plus éclairées selon leur niveau de confort quant à l'achalandage à bord : prendre le passage précédent ou suivant, changer d'arrêt de départ ou de destination, utiliser une autre ligne à proximité, etc.

Depuis déjà plusieurs années, tous les véhicules de la STL sont dotés de GPS et de compteurs de passagers qui fournissent tous les jours le nombre de passagers à bord à chaque arrêt, de chaque ligne, à chaque heure de passage. À partir de ces données, le nouvel outil calcule une estimation du nombre de personnes à bord à un arrêt, à une heure précise, et ce tout au long du trajet, selon la moyenne des cinq derniers jours ouvrables. Les calculs sont mis à jour quotidiennement. Disponible à stlaval.ca/passagers , sur ordinateur ou téléphone intelligent.

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Nous sommes très touchés par cette deuxième reconnaissance pour ce projet décernée par nos pairs canadiens. Réalisé en à peine quelques semaines, ce projet est né d'un dessin griffonné porteur d'une idée ambitieuse : offrir à notre clientèle, en quelques clics, un moyen de faire ses propres choix en ayant toutes les informations en main. C'est la définition même, pour nous, du rôle de la STL pour faciliter les déplacements des Lavallois. »

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 12:03 et diffusé par :