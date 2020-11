La solution AXULUS de REPLY rend les projets IdOI évolutifs





Les entreprises industrielles sont confrontées à des cycles d'innovation toujours plus courts et à des défis technologiques de plus en plus complexes. Bien que l'utilisation de l'internet des objets industriels (IdOI) offre une valeur ajoutée considérable et que pratiquement toutes les entreprises ont déployé des stratégies et des démonstrations de faisabilité technique, seules 5% d'entre elles sont en mesure de mettre leurs applications à échelle et d'en tirer les bénéfices.

Industrie Reply, la société du Groupe Reply spécialisée dans l'Industrie 4.0 et l'IdOI, permet d'exploiter le plein potentiel commercial de l'IdOI grâce à AXULUS, une solution permettant aux utilisateurs de développer des cas d'utilisation pour l'IdOI basés sur des modèles. Étape par étape, des idées de cas d'utilisation émergent et des solutions peuvent être configurées à l'aide de modèles prédéfinis et déployées avec des flux numériques dans des environnements de production industrielle. L'intelligence artificielle intégrée aide également les utilisateurs à améliorer leurs propres projets de manière continue.

L'innovation décisive réside dans le fait qu'AXULUS permet de numériser l'intégralité du processus: depuis la définition des cas d'utilisation jusqu'au développement de solutions et leurs variantes, ainsi que l'intégration de solutions IdOI dans l'environnement de production. La structure évolutive et modulaire de cet outils signifie que chaque solution peut être adaptée individuellement, ce qui constitue un avantage dans le cas où l'application doit être utilisée dans une autre division, un autre site, ou par un autre client ou fournisseur.

"AXULUS apporte aux entreprises une solution leur permettant de développer et de déployer beaucoup plus rapidement des cas d'utilisation pour leurs projets IdOI, en fonction des objectifs de création de valeur qui rendent transparents les avantages de telles solutions", explique Florian Beil, associé chez Industrie Reply. "Au lieu de projets de numérisation coûteux et à grande échelle, les utilisateurs peuvent lancer un processus d'amélioration continue autoadministré, et donc accélérer entre 2 et 5 fois la création de valeur IdOI."

AXULUS est conçu en tant qu'outil nuagique destiné aux entreprises industrielles développant des applications et des solutions IdOI. Les utilisateurs peuvent choisir entre un serveur nuagique publique, ou un serveur nuagique privé sur abonnement.

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Composée d'un réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply accompagne de grands groupes industriels européens actifs dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique pour définir et développer des modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, de l'informatique nuagique, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply propose entre autres des services de conseil et d'intégration de systèmes ainsi que des services numériques. www.reply.com

Industrie Reply est la société du Groupe Reply dédiée aux solutions technologiques innovantes basées sur l'Industrie 4.0 et l'IdOI permettant de générer rapidement de la valeur ajoutée durable pour ses clients via des chaînes d'approvisionnement et de valeur élaborées. Industrie Reply couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de la fabrication d'ingénierie/IoD et de l'exécution de la chaîne valeur (SCE). La société se spécialise dans les solutions de l'Industrie 4.0 évolutives et modulaires, et aide ses clients à atteindre une efficience optimale grâce à un éventail exhaustif de conseils et de technologies. www.industrie.reply.com

