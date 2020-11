Lancement du nouvel avenant Protection crédit pour invalidité de l'Empire Vie pour l'assurance vie entière et l'assurance temporaire





KINGSTON, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) annonce le lancement de Protection crédit pour invaliditéMC de l'Empire Vie, un nouvel avenant d'assurance invalidité offert avec la plupart de ses régimes d'assurance vie entière et d'assurance temporaire. L'avenant Protection crédit pour invalidité de l'Empire Vie est conçu pour offrir une indemnité mensuelle aux titulaires de polices afin de les aider à rembourser leurs prêts, comme un prêt hypothécaire, un loyer ou un contrat de location de voiture, lorsqu'une invalidité les empêche de travailler.

« Plus que jamais, les Canadiennes et les Canadiens cherchent des moyens de protéger leurs finances et de préserver le mode de vie de leur famille lorsque l'inattendu se produit. Nous pensons qu'ils méritent des solutions simples et abordables qui leur offrent la tranquillité d'esprit et une protection financière pour leurs proches. Combiné à notre protection d'assurance vie temporaire Solution 25, Protection crédit pour invalidité de l'Empire Vie procure une solution de rechange attrayante et abordable à l'assurance hypothécaire offerte par les banques », explique Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels.

Contrairement au produit d'assurance vie ou invalidité hypothécaire souscrit auprès d'une banque ou d'une institution financière qui doit être versé au prêteur et utilisé pour rembourser le prêt hypothécaire, le produit d'une assurance vie individuelle est payable directement au bénéficiaire. Le montant peut servir à d'autres fins que le remboursement du prêt hypothécaire, comme pour contribuer à remplacer le revenu d'une personne ou couvrir les dépenses à court terme. Même si le prêteur change, la police demeure la propriété du titulaire de police.

Le produit Protection crédit pour invalidité de l'Empire Vie se combine également à un avenant d'assurance maladies graves, offrant ainsi une protection plus exhaustive. « Notre objectif est de nous assurer que les familles canadiennes soient en mesure de protéger financièrement leurs proches en cas de maladie grave, d'invalidité ou de décès prématuré. Ajouter ce nouvel avenant d'assurance invalidité et un avenant d'assurance maladies graves à l'une de nos solutions d'assurance vie procure aux clients une protection simple, rapide et facile, nous permettant ainsi de mener à bien cet objectif. »

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,2 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

