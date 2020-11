POSTsilvertm Lancement d'un protecteur d'écran antimicrobien pour iPhone





POSTsilver, un film antimicrobien intelligent et transparent aux ions d'argent qui est prouvé de tuer 99,9 % des germes nocifs, lance un protecteur d'écran innovateur pour iPhone capable de protéger contre les microbes non désirés. POSTsilver est une pellicule transparente intelligente permettant de protéger les surfaces où le risque de transmission de bactéries et de virus - comme le COVID-19 - est possible. La pellicule transparente n'augmente pas les caractéristiques superficielles pour une utilisation sans faille et discrète. Le protecteur d'écran multicouche pour iPhone est fabriqué en polyéthylène téréphtalate (PET), ce qui le rend résistant aux taches, aux rayures et aux chocs, tout en conservant sa réactivité et la clarté de votre écran. POSTsilver est disponible pour tous les nouveaux modèles d'iPhone, y compris l'iPhone 12, l'iPhone 11 et l'iPhone X, et est disponible au prix de 14,99 USD sur https://www.postsilver.com/shop

POSTsilver tire ses propriétés antimicrobiennes des ions d'argent chargés positivement et Nanox TM, un agent antibactérien approuvé par la FDA. Cette technologie exclusive est intégrée dans des feuilles de vinyle transparentes pour POSTsilver. Selon la FDA, "les ions d'argent ont une caractéristique antimicrobienne large contre les bactéries, les champignons et les virus et peuvent rapidement tuer les microorganismes".1 Les ions d'argent chargés positivement et intégrés dans POSTsilver peuvent traverser les parois cellulaires des bactéries, perturber le métabolisme des bactéries et l'ADN pour éliminer la menace d'infection.2 Les tests effectués par les laboratoires de la Société générale de surveillance (SGS) ont démontré que POSTsilver réduit des bactéries tel que la E. coli et la Klebsiella de plus de 99,9 % lors des tests d'une durée d'une heure seulement. Les tests effectués pendant 24 heures ont également démontré une réduction de plus de 99,9 % des bactéries sévères telles que le MRSA et les salmonelles (Salmonella).

Les microbes nocifs présents sur les objets fréquemment touchés constituent un risque continu au cours des interactions quotidiennes, en particulier sur les appareils intelligents. Un article publié par la clinique de Cleveland a révélé que la COVID-19 était détectable jusqu'à cinq jours sur des surfaces vitrées.3 Cela devient encore plus important de créer de nouvelles solutions technologiques en plus des régiments de nettoyage robustes afin d'assurer la santé et la sécurité. Le protecteur d'écran transparent POSTsilver apposé sur l'écran d'un iPhone décompose continuellement les microbes dangereux. Le matériau durable peut durer jusqu'à cinq ans après l'application.

« Nos téléphones sont vulnérables; ils peuvent être l'un des principaux responsables de la transmission des germes », a déclaré Ishan Singh, chef de l'exploitation d'A2Z Wholesale, distributeur de POSTsilver en Amérique du Nord. « Nous apportons nos téléphones partout et nous y touchons des dizaines de fois par heure, ce qui fait de sa propreté un élément essentiel de la bataille pour assurer un environnement propre. POSTsilver est une solution antimicrobienne qui peut nous protéger discrètement en recouvrant les surfaces que nous touchons le plus souvent. Nous avons créé des protecteurs d'écran transparents pour iPhone pour protéger les usagers et tuer continuellement les germes nocifs afin que nous puissions avoir l'esprit en paix à l'aide de notre outil de communication le plus important. »

À propos de POSTsilver

POSTsilver est un film antimicrobien révolutionnaire qui peut être appliqué sur toutes les surfaces et qui est prouvé de tuer 99,9 % des germes et des virus. Cette technologie antimicrobienne en nanoparticules des ions argent est non toxique et assure la stérilisation, la désinfection et une protection antimicrobienne pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le film POSTsilver s'installe facilement sur toute surface plane ou courbe et assure la sécurité dans les cafétérias et les pupitres des écoles, dans les transports publics, les surfaces vitrées, les écrans tactiles, ainsi que dans les bureaux et de nombreux autres lieux publics Recherchez l'étiquette POSTsilver comme un signe de sécurité sur une variété de surfaces dans les zones de contact élevé.

