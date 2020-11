Avis aux médias : Réponse de la GRC au rapport de l'évaluateur indépendant dans le dossier de recours collectif Merlo-Davidson





OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - La commissaire de la GRC Brenda Lucki et la dirigeante principale des Ressources humaines Gail Johnson répondront aux constatations et recommandations de l'évaluateur indépendant chargé d'évaluer les réclamations déposées dans le cadre de l'accord de règlement Merlo-Davidson, l'honorable Michel Bastarache, C.C., c.r., ancien juge de la Cour suprême du Canada. Une courte période de questions suivra.

Heure :

12 h 45 (HNE) le jeudi 19 novembre 2020 (45 minutes)

Uniquement par téléconférence :

Les membres des médias peuvent se connecter par téléconférence au:

Numéro d'appel sans frais ( Canada / États-Unis) : 1-866-206-0153

/ États-Unis) : 1-866-206-0153 Numéro d'appel local : 613-954-9003

Code d'accès des participants : 7332315#

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 10:09 et diffusé par :