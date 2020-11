Projet d'unité d'hébergement en CHSLD pour les 18-35 ans en Montérégie





Les ministres Marguerite Blais et Lionel Carmant donnent le coup d'envoi aux travaux

BEAUHARNOIS, QC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent aujourd'hui le lancement des travaux de construction d'une nouvelle unité au centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Cécile-Godin pour la clientèle âgée de 18 à 35 ans présentant des déficiences multiples, notamment une déficience physique ou intellectuelle engendrant des limitations fonctionnelles importantes.

Le projet consiste à construire un agrandissement pour y aménager la nouvelle unité. Celle-ci accueillera dès l'automne 2021 dix personnes de la Montérégie afin de répondre à leurs besoins spécifiques. L'ensemble du projet est dirigé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS), en collaboration avec les deux autres établissements de la région.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement global de 5 275 000 $, assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui accorde un financement non récurrent de 4,9 M$ au projet pour le volet immobilier. Le CISSS assumera les coûts de fonctionnement de l'unité.

Citations :

« Ce projet d'unité d'hébergement pour des personnes âgées de 18 à 35 ans s'inscrit dans nos efforts pour donner accès à des milieux de vie de qualité aux personnes présentant des limitations fonctionnelles importantes et favoriser leur épanouissement. Nous avons à coeur d'offrir à l'ensemble des personnes hébergées des services qui sont le mieux adaptés possible à leurs besoins spécifiques, tout en faisant en sorte qu'elles se sentent chez elles, dans un environnement à la fois sécuritaire et stimulant sur le plan de la participation sociale, en toute cohérence avec nos projets de maisons alternatives. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Une telle initiative vient répondre à un besoin réel, soit celui des personnes qui nécessitent de l'hébergement de longue durée à l'âge adulte en raison d'une problématique de santé qui affecte leur autonomie de façon significative. En CHSLD, ce sont 10 % des résidents qui ont moins de 65 ans et qui ont des besoins spécifiques auxquels nous devons répondre de la manière la mieux adaptée possible à leur réalité et à leurs défis quotidiens. Le projet qui s'amorce aujourd'hui va en ce sens et nous sommes très fiers de l'appuyer. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'en mai dernier, les ministres Blais et Carmant ont lancé des travaux pour l'élaboration de la toute première politique en matière d'hébergement et de soins de longue durée, dont le dépôt est prévu au cours de l'année 2020. Un plan d'action sera également élaboré afin de soutenir le déploiement de cette politique.

Cette dernière mettra de l'avant une approche novatrice centrée sur la qualité de vie, la reconnaissance et la personnalisation des besoins et la participation sociale des résidents. Elle vise à améliorer les services d'hébergement et de soins de longue durée offerts à toute personne adulte pouvant en avoir besoin, dont les personnes aînées en perte d'autonomie, les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur, une déficience physique, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un problème de santé mentale ou une dépendance.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 10:09 et diffusé par :