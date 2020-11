Invitation aux médias - Relançons MTL : un Forum stratégique sur le transport et la logistique pour définir le rôle central que jouera le secteur dans la relance économique





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur le transport et la logistique, le vendredi 20 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum sera l'occasion de discuter des conditions et des actions qui permettront aux acteurs de l'industrie de jouer un rôle moteur dans la relance de l'économie et d'ancrer le Grand Montréal comme un pôle important du secteur du transport et de la logistique.

Identifié comme un service essentiel pendant la crise de la COVID-19, le secteur du transport et de la logistique est au coeur du quotidien des personnes et des entreprises. Le transport de marchandises devait déjà relever des défis importants et la montée du commerce électronique en temps de pandémie accentue ces tensions. Au même moment, le passage souhaité vers une économie plus verte en GES conduit cette industrie à procéder à des changements majeurs, notamment par l'électrification des transports, où le Québec occupe une place enviable de par son expertise.

Faits saillants du Plan d'action pour renforcer le secteur du transport et de la logistique, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, CargoM et Propulsion Québec, avec notre partenaire de contenu, KPMG :

En 2019, plus de 40 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Montréal, une augmentation de 27 % depuis 2015.

La crise sanitaire a révélé le caractère indispensable du secteur du transport et de la logistique à la vie économique.

Un accroissement important des volumes d'échanges de marchandises a récemment été observé, ce qui a fortement sollicité la chaîne logistique.

Dans le contexte de la lutte aux changements climatiques, la transition vers une économie sobre en carbone est à la fois un passage obligé et une opportunité pour le secteur des véhicules électriques et intelligents, qui génère des ventes estimées à 2,2 milliards $ et des exportations de 830 millions $.

Pour consulter le Plan d'action pour renforcer le secteur du transport et de la logistique, veuillez en faire la demande auprès de Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. À noter que ce document est sous embargo jusqu'au vendredi 20 novembre 2020, 8 h.

Date : Vendredi 20 novembre 2020



Heure : De 8 h à 12 h 30



Conférenciers : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports du Québec, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM

Sarah Houde, présidente-directrice générale, Propulsion Québec

Sylvie Vachon, présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal

Benoit Gendron, directeur général, Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Philippe Schnobb, président du conseil d'administration, Société de transport de Montréal (STM)

Marc Bédard, président et fondateur, Lion Électrique



Pour consulter le programme complet du Forum stratégique sur le transport et la logistique, cliquez ici.



Inscriptions : Les représentants des médias qui désirent participer virtuellement à ce forum stratégique doivent envoyer une requête à Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. Les accès vous seront fournis par la suite.

À propos du Forum stratégique sur le transport et la logistique

Le Forum stratégique sur le transport et la logistique, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, et Propulsion Québec, en collaboration avec le Port de Montréal.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

