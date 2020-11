Avis aux médias - Négociations du secteur public - L'APTS manifestera devant le bureau de circonscription de la ministre Chantal Rouleau





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) manifesteront demain, le vendredi 20 novembre 2020, de 8 h à 9 h 30 devant le bureau de circonscription de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, responsable de la Métropole et de la région de Montréal ainsi que députée de Pointe-aux-Trembles, afin de dénoncer son refus de rencontrer les personnes représentant les professionnel·le·s et les technicien·ne·s du réseau de la santé et des services sociaux.

Un point de presse sera tenu à 9 h par Andrée Poirier, présidente de l'APTS, dans le cadre de cette manifestation.

Veuillez prendre note que des manifestations auront également lieu au même moment devant les bureaux des député·e·s de Berthier, Groulx et La Prairie.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse d'Andrée Poirier dans le cadre de la manifestation des

membres de l'APTS à Montréal



Quand : Vendredi 20 novembre 2020 à 9 h



Où : Bureau de circonscription de la députée de Pointe-aux-Trembles 500, boulevard Saint-Jean-Baptiste Montréal (Québec) H1B 3Z7

Autres manifestations : Bureau de circonscription de la députée de Berthier 61, chemin de Lavaltrie Lavaltrie (Québec) J5T 2H4

Bureau de circonscription du député de Groulx 204, boulevard du Curé-Labelle Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2X7

Bureau de circonscription du député de La Prairie 26, boul. Taschereau La Prairie (Québec) J5R 0R9

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 56?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

