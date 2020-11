Egon Zehnder et Out Leadership annoncent la conclusion d'un partenariat





Egon Zehnder, société internationale de conseil en leadership, et Out Leadership, première et unique plateforme, destinée aux PDG et sociétés internationales, qui vise à défendre l'inclusion et l'égalité des membres de la communauté LGBTQ+, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat dont l'objectif est de promouvoir la représentation LGBTQ+ aux postes de rang élevé au sein de l'entreprise.

Egon Zehnder sera le membre le plus récent de la coalition d'Out Leadership qui comprend des sociétés telles P&G, Publicis Sapient, Goldman Sachs, Microsoft, Mastercard, National Australia Bank, Nomura, KPMG, Citi, Coca Cola, Dow Chemical, et LVMH. Les deux sociétés collaboreront dans le domaine des services consultatifs et de recrutement de cadres, par le biais d'un leadership et d'événements, dans la perspective de bâtir un portefeuille plus solide de postes de haute direction et de nominations au Conseil d'administration. Aux termes de cet accord, Egon Zehnder deviendra membre du réseau commercial d'Out Leadership et sera le partenaire/ la société-sponsor de recherche exclusive de Quorum, marque d'Out Leadership qui couvre tous les événements et initiatives de leadership éclairé relatives à la promotion de la représentation LGBT au Conseil d'administration d'entreprise.

"Chez Egon Zehnder, nous comprenons que la diversité des origines et des opinions constitue un impératif pour notre réussite d'entreprise," affirme Jill Ader, présidente d'Egon Zehnder. "Nous sommes ravis de nous associer à Out Leadership dans le cadre d'un engagement commun, qui vise à garantir la représentation de la communauté LGBTQ+ dans les sphères dirigeantes des entreprises et ailleurs dans la société," a-t-elle ajouté.

"Préconiser une plus grande diversité au sein des Conseils d'administration du monde entier a trop souvent conduit à exclure les dirigeants d'origine LGBTQ, à la fois dans les programmes, les affectations et la pratique," affirme Todd Sears, fondateur et PDG d'Out Leadership. "Out Leadership, et son initiative Quorum, s'efforcent, depuis 2010, de renforcer l'inclusivité LGBTQ - plus particulièrement au niveau du Conseil d'administration où l'impact est souvent plus fort. Nous sommes fiers qu'Egon Zehnder soit notre plus récent partenaire et la première des grandes sociétés de conseil en matière de leadership à reconnaître l'importance de la diversité LGBTQ, à la fois aux Etats-Unis et dans le monde entier," a-t-il poursuivi.

Le premier effort conjoint entre les deux sociétés portera sur la copromotion du dispositif de suivi international de la diversité au sein des Conseils d'administration, mis au point par Egon Zehnder, qui sera lancé le 8 décembre . Le dispositif comporte, pour la première fois, une analyse qui dépasse la simple notion de genre et inclut une étude réalisée par Out Leadership. A terme, les deux organisations réaliseront des études, organiseront des événements et d'autres projets communs.

À propos d'Egon Zehnder

Egon Zehnder est un cabinet mondial de conseils en leadership possédant un objectif ultime : transformer les individus, les organisations et le monde par l'entremise d'un excellent leadership. Nous savons ce dont les grands leaders sont capables et avons à coeur de fournir les meilleurs services de leadership à nos clients. Chez Egon Zehnder, nous croyons passionnément que des dirigeants diversifiés et ouverts à tous sont capables de créer un monde meilleur dans lequel les personnes et les organisations ne se contentent pas de croître, mais prospèrent. Selon nous, une organisation offre une meilleure performance lorsque des voix diverses se font entendre et ses employés ont un sentiment d'appartenance. C'est un élément fondamental de nos valeurs et de nos croyances de base. C'est pourquoi Egon Zehnder s'engage à célébrer, soutenir et défendre la communauté LGBTQ+ dans le monde entier.

En tant que société unique, nos plus de 500 consultants, dans 68 bureaux et 40 pays, combinent nos forces individuelles pour former une solide équipe collaborative. Nous travaillons en étroite collaboration avec des sociétés publiques et privées, des entreprises familiales et des agences à but non-lucratif et gouvernementales, pour fournir une gamme complète de services de conseils intégrés en matière de direction, de recherche et de succession de PDG, de recrutement de cadres, d'évaluation des cadres, de développement du leadership et de transformation organisationnelle.

Nos solutions de leadership couvrent l'efficacité individuelle, d'équipe et organisationnelle, ainsi que le développement et la transformation culturelle. Nous collaborons avec des partenaires de calibre mondial dont Mobius Executive Leadership, une société de développement transformationnel du leadership. Nous sommes également associés à Paradox Strategies, cofondée par Linda Hill, Professeur à l'Université de Harvard, pour développer le système d'évaluation Innovation Quotient (IQ), un diagnostic propriétaire de culture.

Notre objectif est que le travail que nous effectuons contribue à la formation de dirigeants accomplis, à des entreprises plus fortes et à un monde meilleur.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.egonzehnder.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Out Leadership

Out Leadership est la plus ancienne et plus importante société de conseils commerciaux destinés à la communauté LGBTQ+ au monde. La société a conclu des partenariats avec les entreprises les plus influentes au monde dans le but de créer des opportunités commerciales, cultiver des talents et encourager une plus grande égalité LGBTQ+. Nous croyons que l'inclusion LGBTQ+ exerce un impact positif sur les résultats commerciaux et que le fait d'inclure les membres de cette communauté aux niveaux supérieurs de leadership exécutif permet de bâtir des relations d'affaires. Nous appelons cette idée Return on Equalitytm ("Le retour à l'égalité").

Out Leadership, qui comprend 85 sociétés-membres internationales dédiées à la collaboration intersectorielle, est certifiée B Corp. La société convoque les PGD, dirigeants commerciaux et leurs alliés à participer à des événements exclusifs, accessibles uniquement sur invitation, sur les 4 continents. Out Leadership apporte également son concours à trois initiatives de gestion de talents: Quorum, qui vise à accroître la représentation des membres de la communauté LGBTQ+ au Conseil d'administration d'entreprise; OutNEXT, premier programme mondial de développement de talents destiné aux dirigeants LGBTQ+ émergents; et OutWOMEN, qui met en relation les femmes LGBTQ+ aux postes de haut niveau, en entreprise. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://outleadership.com/

