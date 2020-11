Fonds et FNB Gestion mondiale d'actifs CI récompensés par les prix Lipper Fund Canada 2020 de Refinitiv





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a été récompensée par neufs prix Lipper Fund Canada 2020 de Refinitiv. Ces prix récompensent les fonds qui ont fourni de manière constante un rendement élevé, ajusté en fonction des risques, par rapport à leurs pairs.

« J'adresse mes sincères félicitations à nos gestionnaires de portefeuille pour cette reconnaissance prestigieuse », a déclaré Kurt MacAlpine, directeur général de Financière CI Corp, société mère de GMA CI. « Nous avons récemment annoncé l'harmonisation de nos équipes internes de gestionnaires de portefeuille sous la nouvelle bannière Gestion mondiale d'actifs CI, et le fait de remporter les prix Lipper Fund est un excellent moyen de marquer ce changement. Ces récompenses témoignent de la qualité et de la diversité de notre gamme de produits et des capacités d'investissement exhaustives dont dispose Gestion mondiale d'actifs CI. »

Les prix Lipper Fund 2020 de Refinitiv pour le Canada ont été annoncés ce matin. Les fonds communs de placement CI gagnants sont tous gérés par les professionnels de l'investissement de GMA CI et comprennent :

La catégorie de société technologies mondiales Signature a remporté le prix de la catégorie des actions sectorielles pour les rendements sur trois et cinq ans. Le fonds est géré par Malcolm White et Jeremy Yeung.

Le fonds d'infrastructures mondiales Signature, cogéré par Kevin McSweeney et Massimo Bonansinga, a été récompensé dans la catégorie Actions infrastructures mondiales pour ses rendements sur trois ans.

Le fonds de revenu FPI First Asset a été nommé meilleur fonds dans la catégorie Actions de l'immobilier pour les rendements sur cinq ans. Il est géré par Lee Goldman et Kate MacDonald.

Les FNB CI récompensés sont :

le FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (non couvert) (TSX : NXF.B) a été récompensé dans la catégorie Actions énergétiques, tant pour son rendement sur trois ans que sur cinq ans;

le FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset (TSX : WXM) a obtenu la meilleure place dans la catégorie Actions canadiennes pour les rendements sur trois et cinq ans;

le FNB Indice Morningstar International Momentum CI First Asset (non couvert) (TSX : ZXM.B) a été récompensé pour ses rendements sur trois ans dans la catégorie Actions internationales.

À propos des prix Refinitiv Lipper Fund 2020

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays, les très respectés prix Lipper de Refinitiv récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont fourni de manière constante un rendement élevé, ajusté en fonction des risques, par rapport aux pairs et permettent au monde de l'investissement de se concentrer sur les meilleurs fonds. Le mérite des lauréats repose sur des critères quantitatifs tout à fait objectifs. Ceci, associé à la profondeur inégalée des données sur les fonds, confère un niveau de prestige unique et garantit la valeur durable du prix. Des données renommées sur les fonds et une méthodologie exclusive sont à la base de cette prestigieuse qualification, qui récompense l'excellence dans la gestion de fonds. Apprenez-en plus à l'adresse www.lipperfundawards.com.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale, et qui dispose d'un actif total d'environ 202,4 milliards de dollars au 31 octobre 2020.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais.Veuillez lire le prospectus d'émission avant d'investir.1Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais et des charges payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

À propos de la méthodologie des prix Lipper

Les Prix Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la réalisation d'un rendement solide et constant, corrigé selon le risque, par rapport aux pairs. Les Prix Refinitiv Lipper Fund sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour un rendement constant, qui est une mesure de rendement ajusté au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la plus haute valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque classification admissible remporte le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d'information, visitez lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Refinitiv Lipper.

Le Fonds d'infrastructures mondiales Signature (Série A) a été nommé meilleur fonds d'actions d'infrastructures mondiales pour une période de 3 ans se terminant le 31 juillet 2020, sur un total de 12 fonds (3 ans). Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 était de 1,3 % (1 an), 5,6 % (3 ans), 4,4 % (5 ans) et 9,7 % (10 ans).

Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 30 octobre 2020 était de -6,3 % (1 an), 2,9 % (3 ans), 4,7 % (5 ans) et 8,2 % (10 ans). Les cotes correspondantes des gestionnaires Lipper Leader pour le rendement constant du fonds pour la même période étaient : 3 (3 ans), 4 (5 ans) et 3 (10 ans).

Le Fonds de revenu FPI First Asset (Catégorie A) a été nommé meilleur Fonds d'actions immobilières pour une période de 5 ans se terminant le 31 juillet 2020, sur un total de classification de 13 fonds (5 ans). Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 était de -8,86 % (1 an), 4,15 % (3 ans), 6,78 % (5 ans) et 10,34 % (10 ans).

Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 30 octobre 2020 était de -15,66 % (1 an), 2,00 % (3 ans), 5,08 % (5 ans) et 9,91 % (10 ans). Les cotes correspondantes des gestionnaires Lipper Leader pour le rendement constant du fonds pour la même période étaient : 3 (3 ans), 5 (5 ans) et 4 (10 ans).

La Catégorie de sociétés technologies mondiales Signature (Série A) a été nommée meilleure dans la catégorie des actions sectorielles sur 3 et 5 ans, se terminant le 31 juillet 2020, sur un total de 20 fonds (3 ans) et 19 fonds (5 ans). Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 était de 42,6 % (1 an), 26,1 % (3 ans), 20,7 % (5 ans) et 21,5 % (10 ans).

Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 30 octobre 2020 était de 56,4 % (1 an), 22,7 % (3 ans), 23,4 % (5 ans) et 20,8 % (10 ans). Les cotes correspondantes du fonds des gestionnaires Lipper Leader pour la même période étaient : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset a été nommé meilleur FNB d'actions canadiennes sur 3 et 5 ans, se terminant le 31 juillet 2020, sur un total de 29 fonds de la catégorie (3 ans). Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 était de 7,55 % (1 an), 12,04 % (3 ans), 6,65 % (5 ans) et S/O (10 ans).

Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 30 octobre 2020 était de 6,28 % (1 an), 8,31 % (3 ans), 7,82 % (5 ans) et S/O (10 ans). Les cotes correspondantes du fonds des gestionnaires Lipper Leader pour la même période étaient : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et S/O (10 ans).

Le FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (couvert en $ CA) a été nommé meilleur FNB d'actions de l'énergie pour les 3 et 5 ans se terminant le 31 juillet 2020, sur un total de 10 fonds (3 ans) dans la catégorie. Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 était de -35,31 % (1 an), -9,17 % (3 ans), 6,14 % (5 ans) et S/O (10 ans).

Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 30 octobre 2020 était de -45,91 % (1 an), -19,83 % (3 ans), -10,90 % (5 ans) et S/O (10 ans). Les cotes correspondantes du fonds des gestionnaires Lipper Leader pour la même période étaient : 2 (3 ans), 3 (5 ans) et S/O (10 ans).

Le FNB Indice Morningstar International Momentum CI First Asset (non couvert) a été nommé meilleur FNB d'actions internationales pour une période de 3 ans se terminant le 31 juillet 2020, sur un total de 19 fonds de la catégorie (3 ans). Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2020 était de 16,95 % (1 an), 8,48 % (3 ans), 7,06 % (5 ans) et S/O (10 ans).

Le rendement du Fonds pour la se terminant le 30 octobre 2020 était de 17,09 % (1 an), 5,62 % (3 ans), 7,82 % (5 ans) et S/O (10 ans). Les cotes correspondantes du fonds des gestionnaires Lipper Leader pour la même période étaient : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et S/O (10 ans).

Gestion mondiale d'actifs CI est un nom d'entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 09:05 et diffusé par :