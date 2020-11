Les miracles du sommeil prêts à débarquer dans les familles du Québec





Le guide parfait pour le sommeil des enfants de 18 mois à 5 ans

SHERBROOKE, QC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Bedaine Urbaine est heureuse de dévoiler aujourd'hui son tout nouveau livre « TopTop Book | Les miracles du sommeil 18 mois à 5 ans ». Ce livre, écrit avec légèreté et humour, vise à outiller les parents afin qu'ils puissent améliorer le sommeil de leur jeune enfant âgé entre 18 mois et 5 ans.

L'auteure Marie-Pier Villeneuve propose des trucs concrets pour chaque défi susceptible d'être rencontré par les parents : nuits entrecoupées, routine interminable, demandes incessantes, cauchemars, et bien plus encore! Le tout avec une philosophie bienveillante : pas de cris, pas de chicane, pas de porte barrée...

Madame Villeneuve, qui est aussi fondatrice et conseillère principale de Bedaine Urbaine, a voulu mettre par écrit les conseils qu'elle prodigue à des milliers de familles depuis les neuf dernières années. « Nous sommes forcés de constater que certains parents semblent concevoir le rôle de parent comme étant synonyme de manque de sommeil à vie. Et pourtant, il n'est jamais trop tard pour mettre en place une routine agréable, flexible et sécurisante afin de permettre à nos tout-petits de profiter d'un sommeil paisible et aux parents de profiter pleinement de leur bonheur familial », affirme celle que les mamans surnomment désormais « la magicienne du sommeil ».

Ce livre est le deuxième tome de la série sur les miracles du sommeil. Le premier tome, le TopTop Book 0-18 mois, est maintenant rendu best-seller et a déjà comblé des milliers de familles au Canada et en Europe.

À propos de Bedaine Urbaine

Bedaine Urbaine est une agence de services qui a pour mission d'offrir aux parents d'enfants de 0 à 5 ans les outils nécessaires afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur rôle et profiter pleinement de leur bonheur familial. Avec des méthodes et des enseignements basés sur les besoins de l'enfant selon son groupe d'âge ainsi que sur les valeurs personnelles des parents, Bedaine Urbaine motive, inspire et guide les familles à travers leurs premières années.

SOURCE Bedaine Urbaine

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :