Nuvei obtient l'autorisation de traiter les paiements de paris sportifs et de paris en ligne en Virginie-Occidentale

MONTRÉAL et CHARLESTON, Virginie-Occidentale, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement de marques florissantes à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Nuvei Technologies inc. (« Nuvei » ou « l'entreprise ») a reçu l'autorisation d'offrir ses services au secteur des paris sportifs et des paris en ligne en Virginie-Occidentale.



Nuvei fournit de services de paiement complets au secteur des paris sportifs et des paris en ligne. La demande de l'entreprise pour obtenir des licences provisoires de fournisseur du secteur des paris en ligne et des paris sportifs a été approuvée par la West Virginia Lottery Corporation.

Cette approbation permettra à l'entreprise d'agir comme fournisseur dans le cadre de paris en ligne conformément aux codes définis dans l'Interactive Wagering Act (§29-22E-1) de la Virginie-Occidentale et d'offrir des services aux prestataires de services de paris sportifs aux termes de la Sports Wagering Act (§29-22D-8 et suivants) de la Virginie-Occidentale.

En mars 2018, en prévision de la saison 2018-2019 de la NFL, la Virginie-Occidentale adopté un projet de loi visant à permettre les paris sportifs. Cette loi est entrée en vigueur à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis rendu en mai de la même année.

« Nous sommes ravis d'avoir satisfait aux exigences pour exercer nos activités dans un État de plus dans le cadre de notre expansion dans le secteur des paris en ligne aux États-Unis, s'est réjoui Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. Nous sommes impatients de servir le secteur des paris sportifs et des paris en ligne de la Virginie-Occidentale grâce à notre technologie de paiement novatrice et de permettre aux entreprises de jeux de faciliter leurs conversions et de profiter d'un plus grand nombre d'occasions de vente. »

L'été dernier, Nuvei a répondu aux exigences préalables à la délivrance de licences de fournisseur mises en place par les États du Colorado et de l'Indiana. Ces approbations autorisent l'entreprise à fournir aux prestataires et aux entreprises de services de jeux des solutions de paiement efficaces pour les clients âgés de 21 ans et plus qui parient en toute légalité sur des parties de la Ligue nationale de football (NFL), de la Ligue majeure de baseball (MLB), de l'Association nationale de basket-ball (NBA) et de la Ligue nationale de hockey (LNH), ou sur tout autre événement sportif professionnel ou amateur.

À l'heure actuelle, 17 États ont légalisé les paris sportifs en ligne, et plusieurs États travaillent à leur légalisation à la suite de l'arrêt rendu il y a plus de deux ans par la Cour suprême qui a mis fin à l'interdiction fédérale de ce type de paris.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés au sujet des possibilités découlant de l'octroi de licences à Nuvei pour offrir ses services dans le cadre de paris sportifs et de paris en ligne en Virginie-Occidentale. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits sous la section « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément RFPV de Nuvei daté du 16 septembre 2020. L'information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction juge être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information étant donné que les résultats réels peuvent être différents de ce qui est énoncé dans l'information prospective. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

