TRACE publie la Bribery Risk Matrix 2020





ANNAPOLIS, Maryland, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- TRACE, une association d'entreprises mondialement reconnue qui se consacre à la lutte contre la corruption, à la bonne gouvernance et à la conformité, a publié la TRACE Bribery Risk Matrix 2020, qui mesure le risque de corruption commerciale dans 194 pays. Selon les données de cette année, la Corée du Nord, le Turkménistan, le Soudan du Sud, le Venezuela et l'Érythrée présentent le risque de corruption commerciale le plus élevé, tandis que le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède et la Nouvelle-Zélande présentent le risque le plus faible.

Autres constatations notables :

Les États-Unis ont chuté de huit places dans le classement depuis 2019 et ne figurent plus dans les 20 premiers pays du classement : ils sont passés du 15 e au 23 e rang.

ne figurent plus dans les 20 premiers pays du classement : ils sont passés du 15 au 23 rang. En moyenne, l'Amérique du Sud s'est améliorée de façon notable depuis 2019, tandis que, plus largement, la situation en Amérique latine a relativement peu évolué.

La Chine a potentiellement contribué à réduire les possibilités de corruption par les fonctionnaires en continuant de rationaliser sa bureaucratie.

La Somalie ne figure plus au dernier rang, qu'elle a occupé de 2017 à 2019, et se classe maintenant 187e sur 194 pays.

Initialement publiée en 2014 pour répondre au besoin de la communauté des entreprises qui cherchaient des informations plus fiables sur le risque de corruption commerciale à travers le monde, la Trace Matrix évalue la probabilité qu'une entreprise soit confrontée à des demandes de pots-de-vin lorsqu'elle déploie une activité commerciale dans un pays donné. L'édition de cette année comprend une sélection à jour des points de données afin que la TRACE Matrix soit fondée sur les renseignements disponibles les plus récents.

« La TRACE Matrix a été conçue en fonction des besoins des entreprises. Elle regroupe de multiples sources de données pertinentes qui ne se limitent pas à des perceptions générales de la corruption, mais qui reflètent également les engagements des pays à prévenir la corruption par la transformation de la réglementation, une plus grande transparence, une modernisation du secteur public et l'autonomisation de la société civile », a déclaré Gonzalo Guzman, avocat-conseil international, Lutte contre la corruption, à Unilever. « Nous saluons et reconnaissons les efforts déployés par TRACE pour garder cet outil accessible au public, sans frais, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à l'utiliser comme source de données externes aux pays pour notre évaluation mondiale des risques. »

« Des programmes de conformité efficaces doivent être adaptés aux risques particuliers auxquels les entreprises sont confrontées sur le terrain », a déclaré Alexandra Wrage, présidente de TRACE. « La TRACE Matrix aide les équipes de conformité à prendre des décisions éclairées sur la façon d'atténuer le risque de corruption en fonction des conditions géographiques, un élément important de toute évaluation des risques. »

La TRACE Matrix aide les entreprises à examiner les conditions qui favorisent la corruption dans le domaine commercial : (1) la nature et la portée de l'interaction entre le gouvernement et le secteur privé ; (2) le comportement de la société à l'égard de la corruption et la capacité du gouvernement de faire appliquer les lois contre la corruption ; (3) la transparence gouvernementale ; et (4) la capacité de la société civile de surveiller et de dénoncer la corruption.

La TRACE Matrix est accessible au public sur TRACEinternational.org/trace-matrix. Accédez au navigateur de données de la TRACE Matrix sur matrixbrowser.TRACEinternational.org.

Visionnez une vidéo de 90 secondes sur la TRACE Matrix.

À propos de TRACE

TRACE est une association commerciale mondialement reconnue qui se consacre à la lutte contre la corruption, à la conformité et à la bonne gouvernance, et qui est un leader en matière de solutions de gestion des risques tiers à frais partagés. L'entreprise compte parmi ses membres et ses clients plus de 500 sociétés multinationales situées dans le monde entier. Le siège social de TRACE est situé aux États-Unis. L'entreprise est également présente au Canada et sur cinq continents. Pour plus d'information, consultez le site www.TRACEinternational.org.

