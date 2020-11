SNC-Lavalin a obtenu une entente-cadre de services sur trois ans avec la société de services Avangrid





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu une entente-cadre de services (ECS) sur trois ans avec la société de services Avangrid pour fournir des services de maîtrise d'oeuvre pour les projets d'immobilisations électriques mis au point et réalisés par les entreprises d'électricité américaines d'Avangrid. Dans le cadre de l'entente sur trois ans d'une valeur de 15 millions de dollars américains, SNC-Lavalin fournira à Avangrid des ressources d'ingénierie pour des disciplines telles que l'électricité, la protection et le contrôle, le génie civil ainsi que les lignes de transport. Ce contrat relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à accroître la croissance et la rentabilité.

À titre de maître d'oeuvre, SNC-Lavalin doit à protéger les intérêts d'Avangrid pendant les examens et les interactions avec d'autres entrepreneurs. De plus, SNC-Lavalin réalisera l'étude conceptuelle et conseillera le client pendant la construction.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu cette ECS en matière de services d'ingénierie et nous sommes engagés envers le succès d'Avangrid et ses 3,5 millions de clients, a déclaré Dale Clarke, président, Services d'infrastructures, SNC-Lavalin. Nous travaillons en partenariat avec Avangrid depuis près de dix ans, ce qui nous permet de nous aligner pleinement sur leurs objectifs et leurs attentes. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

