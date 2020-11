L'ISAE-SUPAERO inaugure son InnovSpace le 29 septembre 2020





Véritable lieu d'échanges et d'entrepreneuriat implanté au coeur du campus de l'ISAE-SUPAERO, l'InnovSpace veut favoriser les démarches d'innovation au sein de l'école dans un esprit collaboratif. Ce bâtiment de 800 m2, regroupant un espace de prototypage, un Digital Lab ainsi qu'un espace start-up, se veut créateur d'une dynamique favorable autour de l'innovation. Présentation.

Un lieu complet dédié à la créativité et à l'innovation

L'InnovSpace a pour objectif de créer un cadre facilitateur de l'innovation en s'appuyant sur un espace physique, une communauté d'utilisateurs et des animations. Il profite aux étudiants, alumni et enseignants-chercheurs de l'ISAE-SUPAERO, mais se veut également ouvert aux étudiants et enseignants-chercheurs d'autres établissements, entreprises, qui souhaitent collaborer sur des projets avec des étudiants de l'Institut.

Le rez-de-chaussée de l'InnovSpace comprend un espace de prototypage qui met à disposition des utilisateurs des machines dédiées à la mécanique, l'électronique ou encore l'impression 3D. Deux Fab Managers apportent conseils techniques. Une zone Digital Lab est équipée d'un studio vidéo en libre-service, d'un espace de réalité virtuelle et de réalité augmentée et d'un centre d'ingénierie concourante. Un espace événementiel, un showroom et une petite salle de réunion viennent compléter le rez-de-chaussée.

De l'idée au projet

A l'étage, l'InnovSpace offre un espace dédié aux start-ups et aux projets étudiants. Quatre start-ups occupent actuellement l'InnovSpace : Dron'Aero et ses drones de traitement pour l'agriculture, Hinfact qui propose un concept de neuroergonomie, Beyond Aerospace qui travaille sur la réalisation d'un lanceur de nanosatellites, et enfin l'alumni Amaury Ciurana qui travaille sur un projet d'exosquelette thérapeutique. Côté projets étudiants, l'espace accueillera I-CARE, un bras robotique destiné à capter les débris spatiaux, Solarboost, un concept de vélo mobile tricycle avec moteur électrique alimenté par panneaux solaires, Green House on Mars, une serre hydroponique automatisée pour nourrir les futurs colons martiens et enfin Diamant BP4, un projet porté par des alumni consistant à reproduire une maquette de la fusée historique française. Une équipe de mentors enseignants-chercheurs est disponible pour encadrer les projets étudiants.

L'InnovSpace accompagne également les alumni qui souhaitent se lancer dans un projet de start-up innovante.

Un projet soutenu par la Fondation ISAE-SUPAERO

Afin de financer les nombreux aménagements et équipements de l'InnovSpace, la Fondation ISAE-SUPAERO a organisé durant près d'un an des opérations de levées de fonds. Au total, plus de 216 000? ont pu être récoltés.

