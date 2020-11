Mises en chantier aux États-Unis et prix du bois d'oeuvre résineux: Octobre et novembre 2020 - Madison's Lumber Reporter





VANCOUVER, BC, le 19 nov. 2020 /CNW/ - La construction de logements neufs aux États-Unis a bondi de + 5% pour atteindre un taux annuel de 1,530 million en octobre 2020 après avoir bondi de + 6,3% pour atteindre un taux révisé à la hausse de 1,459 million en septembre. Comme les mois précédents, la progression est tirée par les mises en chantier de maisons individuelles qui progressent de + 6,4% à 1,18 million. Par rapport au même mois il y a un an, les mises en chantier aux États-Unis en octobre 2020 étaient en hausse de + 14%, tandis que les permis de bâtir étaient en hausse de + 3%.

Pour la semaine se terminant le 13 novembre 2020, le prix de l'article de référence du bois d'oeuvre résineux Western S-P-F KD 2x4 # 2 & Btr a inversé les baisses récentes, pour grimper de + 10 $, ou + 2%, à 590 $ US mfbm, a déclaré Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est de - 370 $, soit -39%, moins qu'il y a un mois. Par rapport à il y a un an, ce prix est en hausse de + 194 $, soit + 49%.

Les États-Unis achètent environ 65% de la production canadienne de bois d'oeuvre, principalement pour la charpente de maisons, tandis que les acheteurs canadiens en représentent environ 10% et ceux du Japon 6%.

Nombre total de mises en chantier aux États-Unis en octobre 2020 et prix de référence du bois d'oeuvre en novembre 2020

* Les prix du bois de Madison, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois par les constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

16 novembre 2020 "Alors que les prix du bois et des colombages ont baissé ou rebondi, les OSB ont chuté et les prix du contreplaqué semblaient craquer." -- Madison's Lumber Reporter

US Housing 1-Unit Starts octobre 2020 et prix de référence du bois d'oeuvre résineux novembre 2020

Plus important pour l'industrie du bois d'oeuvre résineux, les permis unifamiliaux ont poursuivi leur progression de sept mois, progressant d'un modeste + 0,6%. Cela a été compensé par une baisse des permis multifamiliaux, en baisse de -1,6%, le troisième mois consécutif de baisse. Dans l'ensemble, les permis de bâtir sont restés stables en octobre, à un sommet de 13 1/2 ans, après avoir augmenté de + 5% le mois précédent. Cependant, il est habituel que la construction de maisons et la construction ralentissent à mesure que la saison hivernale arrive en Amérique du Nord.

"Les prix des panneaux à copeaux orientés (OSB) de l'Est S-P-F ont finalement explosé la semaine dernière, chutant entre 45 $ et 75 $, avec une disponibilité décrite comme au-delà de l'invite. Les prix du contreplaqué sont restés fermes dans les dossiers de commande de décembre dans les usines de contreplaqué, mais les joueurs ont estimé que le barrage était prêt à éclater. Les fournisseurs secondaires ont vendu environ 10 dollars de moins que les coûts de remplacement juste pour éviter d'accumuler trop de volume. Dans l'ouest du Canada, les prix des panneaux OSB ont chuté entre 100 $ et 130 $, tandis que les prix du contreplaqué ont perdu 3% dans l'ensemble." -- Madison's Lumber Reporter

À mesure que les conditions du marché se stabilisaient, les prix du bois d'oeuvre résineux de certaines dimensions de la charpente de construction en Amérique du Nord ont encore baissé, d'autres sont restés stables et d'autres encore ont augmenté quelque peu.

Comme cela a été dit dans de nombreux trimestres ces derniers mois; ce n'est pas une année normale et personne ne sait comment 2020 se terminera. Une chose est sûre, à partir de la mi-novembre, la demande de produits en bois massif et de matériaux de construction en bois ne semble pas freiner.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux Épinette-pin-sapin KD 2x4 # 2 & Btr: novembre 2020

Les prix du bois d'oeuvre se stabilisent en novembre

Après quelques semaines de chute libre apparente, la plupart des prix du bois se sont stabilisés la semaine dernière alors que l'équilibre offre-demande s'était bien corrigé. Les fournisseurs du Canada et des États-Unis ont vu plus de commandes arriver, les utilisateurs finaux continuant de fonctionner avec des stocks extrêmement faibles. La réticence des acheteurs au cours des dernières semaines, alors que les prix baissaient et que la production restait élevée, s'est évaporée. Les clients ne pouvaient plus attendre de voir si les prix baisseraient davantage. Les dossiers de commandes des scieries ont en fait augmenté, pour certains produits même jusqu'en décembre, ce qui est assez inhabituel pour cette période de l'année. Les producteurs ont répondu aux appels des clients avec joie et attendaient avec impatience les vacances de Thanksgiving aux États-Unis la semaine prochaine - qui marquent généralement la fin des ventes substantielles de bois en Amérique du Nord jusqu'au début de l'année suivante.

Un sentiment d'urgence s'est développé la semaine dernière parmi les acheteurs de Western S-P-F américain. Le marché a semblé s'inverser et des stocks de terrain toujours nus ont allumé un feu sous les joues collectives des clients. Une vague d'activité qui en a résulté a éliminé la majeure partie du volume accumulé par les fournisseurs primaires et secondaires. Les dossiers de commande des scieries ont été repoussés à au moins deux semaines, avec pratiquement plus rien pour une expédition antérieure à la fin de la semaine.

La semaine dernière, les fabricants de Western S-P-F au Canada ont été en mesure de tirer parti de la dynamique des ventes qu'ils ont vu se développer la semaine précédente, en gardant ferme sur les prix des matériaux qu'ils n'ont pas poussés et en les vendant à de nouveaux niveaux. Les prix de qualité standard, # 2 & Btr 2x4 R / L et de qualité utilitaire # 3 2x6 R / L, ont chacun grimpé de 10 USD à 590 USD et 300 USD mfbm respectivement. La demande n'était pas non plus isolée dans quelques poches, car les acheteurs de tous les coins de l'Amérique du Nord se sont précipités pour couvrir leurs stocks épuisés lorsqu'ils ont vu le marché tourner. Les dossiers de commande des scieries se sont soudainement retrouvés dans la semaine du 7 décembre, la disponibilité préalable se tarissant rapidement pour tous les autres articles.

Par rapport au prix moyen mobile sur 1 an de 534 $ US mfbm, la semaine dernière, le Western SPF KD 2x4 # 2 & Btr se vendait + 56 $, soit + 10% de plus, et était en hausse de + 139 $, ou + 31%, par rapport au 2- prix moyen mobile annuel de 451 $ US mfbm, m'a dit Madison's Lumber Reporter.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels du bois d'oeuvre résineux 2x4 de novembre 2020 par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et par rapport aux creux récents de septembre 2015:



2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs, and to Recent Lows





2014 to 2020





madisonsreport.com US$ per thousand board feet Current:

Recent

High:

June 2018 %

Change

All Time High

(Previous or

Current) %Change:

Current vs

All Time High

Previous

Low:

Sept 2015 %

Change 11/13/2020























SYP East Side KD #2&Btr $ 660

$ 550 20.0%

3Q2005 $ 460 43.5%

$ 311 112.2%























WSPF KD #2&Btr $ 590

$ 622 -5.1%

2Q2004 $ 443 33.2%

$ 249 136.9%























ESPF KD #2&Btr $ 660

$ 690 -4.3%

2Q 2004 $ 529 24.8%

$ 350 88.6%























Douglas fir Green $ 580

$ 590 -1.7%

2Q 2004 $ 500 16.0%

$ 302 92.1%























WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 480

$ 445 7.9%

2Q 2005 $ 445 7.9%

$ 230 108.7%

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de la même semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction résidentiels américains et canadiens.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'oeuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez les mises à jour des données sur les prix du bois d'oeuvre directement sur votre bureau tous les vendredis matin:

Keta Kosman

Éditrice

Madison's Lumber Reporter, est. 1952

Vancouver, BC, Canada

www.madisonsreport.com

604 319-2266

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'oeuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'oeuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

