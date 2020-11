Invitation aux médias - Conférence de presse concernant des appuis financiers au Cégep de Trois-Rivières pour le projet du Centre de métallurgie du Québec





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 nov. 2020 L'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, et monsieur Jean Boulet, ministre du Travail et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, annonceront des appuis financiers au Cégep de Trois-Rivières pour le projet du Centre de métallurgie du Québec.

Cette annonce se fera au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), et du ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), monsieur Pierre Fitzgibbon.

Date :

Vendredi 20 novembre 2020

Heure :

9 h 15

Endroit :

Le point de presse se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://zoom.us/webinar/register/WN_WF7QfyidT1OSCaYqsUaZmw.

