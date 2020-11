Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2020 - Le Mouvement québécois de la qualité présente la première édition virtuelle de son événement phare consacré à l'amélioration continue et à l'innovation





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement québécois de la qualité présente aujourd'hui la première édition virtuelle du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA), un événement consacré à l'amélioration continue et à l'innovation depuis plus de 25 ans. Des milliers de chefs d'entreprise, d'experts et de passionnés de la qualité participent à cet événement de haut calibre, présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec.

« Le Mouvement québécois de la qualité est fier d'agir comme partenaire stratégique auprès de centaines d'organisations chaque année. Même en période de pandémie, les dirigeants peuvent compter sur notre équipe d'experts pour les appuyer dans le cadre de leur démarche d'amélioration continue. Notre équipe a mis à niveau son offre de services et de formations afin de poursuivre sa mission de façon virtuelle et ainsi soutenir les entreprises dans la conduite de leurs activités et l'implantation de leurs plans de relance », indique Mme Johanne Maletto, vice-présidente, partenariats et gouvernance du Mouvement québécois de la qualité.

Le Salon MPA est aussi l'occasion de se questionner sur l'évolution du rôle de la direction Qualité dans un contexte de transformation numérique. La maîtrise de la qualité des données, la pertinence de leur analyse et leur interprétation constituent des incontournables pour les gestionnaires. Les compétences des responsables Qualité sont ainsi appelées à évoluer pour répondre aux besoins des organisations. Des experts - ayant conçu le programme de certification Stratège numérique du Mouvement québécois de la qualité - abordent cette question dans le forum d'ouverture.

« Nous sommes en mesure d'accompagner les dirigeants dans leur démarche visant à améliorer leur performance globale, que ce soit en termes d'innovation, de productivité, de compétitivité, de satisfaction clients et d'engagement du personnel. L'amélioration continue représente un levier économique fondamental pour la prospérité du Québec », indique Mme Maletto.

Une telle démarche procure aussi des retombée positives sur toute la chaîne de valeur ainsi que l'écosystème gravitant autour des organisations, soit fournisseurs, institutions académiques, centres de recherche, etc.

Une riche programmation

Plus de 100 ateliers pratiques permettant de développer les compétences du gestionnaire de demain sont au programme. Ceux-ci couvriront une vaste gamme de thématiques, telles que : communication narrative (storytelling), gestion du changement, résolution de problèmes, démarche design (design thinking), service client, transformation numérique, mentorat ainsi que mobilisation et gestion d'équipes. Les participants auront aussi l'occasion d'apprivoiser dans l'action, en collaboration virtuelle, une foule d'outils comme le Kamishibaï, le modèle de Kano, les tests d'hypothèses et le feedback.

Les dirigeants d'entreprise profitent ainsi de cette occasion pour développer les compétences clés du stratège de demain afin s d'améliorer la productivité et la performance globale de leurs entreprises.

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

La mission du Mouvement est d'accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier des partenaires suivants : Bombardier, Createch, Desjardins, Investissement Québec, InnoDirect, CIM Conseil et Paccar du Canada.

