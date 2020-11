Pudu Robotics, un assistant livreur à la recherche de l'ultime





SHENZHEN, China, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Lorsque les gens ont l'habitude d'attendre le service de restauration qui se fait attendre depuis longtemps et qui disparaît instantanément, un robot de service de restauration venu de Shenzhen a été vendu dans plus de 40 pays, a remporté le Reddot Award et le CES Innovation Award en même temps, et il n'a fallu que quatre ans à Pudu Robotics pour réaliser tout cela.

Pendant ce temps, Pudu Robotics a successivement lancé les robots de service commerciaux, à savoir le robot pratique de service de livraison de nourriture PuduBot, le robot interactif de service de livraison de nourriture BellaBot et le robot qui ramasse des assiettes pour laver HolaBot. Parmi eux, PuduBot a remporté le prix allemand Reddot Award, connu sous le nom d'Oscar dans l'industrie du design, en 2017. Et BellaBot a remporté le Prix de l'innovation du CES 2020 pour sa "Interaction multimodale". Récemment, afin de lutter contre l'épidémie, Pudu Robotics a développé Puductor, son premier robot de désinfection dans des lieux publics.

Les robots de Pudu Robotics suit le concept de conception de produit de haute efficacité, sécurité, simplicité, flexibilité, extension personnalisée et maintenance pratique, offrant une expérience plus fiable et intéressante pour des scénarios d'application de plus en plus abondants. Par exemple, 7 niveaux de plateaux réglables en hauteur de PuduBot permettent de fournir aux clients 6 fois plus de capacité qu'humaine, et 8 vitesses en mode de croisière sécurisé, l'évitement d'obstacles en 3D, le freinage d'urgence en dessous de 0,8 mètre et un châssis amortisseur unique du monde offre aux clients et aux objets livrés une grande sécurité. Le positionnement précise de multi-capteurs de 2cm permet aux clients de rester assis et d'attendre tranquillement leurs plats. Un chargement de la batterie de 4 heures assure une autonomie de 10 à 24 heures, une apparence personnalisée, une gestion de robots en location et un système de diagnostic à distance...l'ensemble de ces technologies de Pudu Robotics contribuent efficacement à un service personnalisé.

Linhong Jiang

Phone: +86-400-0826-660

E-mail: global_sales@pudutech.com

https://www.pudutech.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334044/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334047/image2.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 06:14 et diffusé par :