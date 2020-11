Hiddenfjord, éleveur de saumon de l'Atlantique, devient le premier de l'industrie à cesser d'utiliser le fret aérien





Le rapport montre une réduction de 94 % des émissions de CO2

ÎLES FEROES, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'éleveur de saumon de l'Atlantique Hiddenfjord a annoncé la suspension de tout fret aérien à partir du 10 octobre 2020. Ce changement a permis de réduire de 94 % les émissions de CO2 liées au transport outre-mer de Hiddenfjord, comme l'a indiqué l'organisme de recherche norvégien indépendant, SINTEF. Le fret aérien est un contributeur majeur aux émissions mondiales de CO2 et émet environ 50 fois plus de CO2 que le fret maritime. Hiddenfjord est la première entreprise du secteur de l'aquaculture à prendre un engagement de cette taille et de cette portée, ce qui réduit considérablement son impact sur l'environnement, conformément aux 13objectifs mondiaux des Nations unies concernant l'action urgente sur le climat.

Le saumon a déjà une empreinte carbone beaucoup plus faible que d'autres aliments d'origine animale comme le porc ou le boeuf, mais le remplacement du fret aérien par le fret maritime en fait un choix alimentaire très durable.

« Les faits sont clairs, nous devons tous cesser immédiatement d'utiliser les avions pour transporter des marchandises afin de réduire le changement climatique », déclare Atli Gregersen, directeur général et propriétaire. Il ajoute : « C'était une décision difficile pour nous, nous savions que cela pouvait signifier des prix plus bas et un risque beaucoup plus élevé en raison d'une flexibilité réduite pour atteindre des marchés lointains. Mais d'un point de vue éthique, c'est absolument la bonne décision. Si nous prétendons vouloir être une entreprise véritablement durable, nous devons prendre des mesures responsables. »

Une nouvelle étude de consommation indépendante montre que le saumon de Hiddenfjord a conservé la même qualité, malgré l'arrêt du fret aérien par la compagnie.

« Même si la suspension du fret aérien a été un grand changement pour beaucoup de nos clients, nous avons été très heureux de pouvoir prouver que nous pouvions maintenir notre haute qualité bien connue, maintenant avec une empreinte CO2 beaucoup plus faible. Nous constatons une bonne croissance des chiffres de vente, et le produit suscite l'intérêt de nouveaux clients axés sur la durabilité », explique Óli Hansen, directeur des ventes chez Hiddenfjord.

Le maintien d'une qualité élevée est principalement attribué à trois facteurs importants :

Pendant des milliers d'années, le saumon de l'Atlantique a migré des rivières se jetant dans l'océan Atlantique Nord vers la mer autour des îles Féroé pour se nourrir et grandir et s'est adapté aux conditions des eaux de la région. Cet environnement vierge, caractérisé par des températures de la mer stables toute l'année entre 6 et 11 °C et un régime régional spécifique de lumière du jour dans les îles Féroé, est le foyer naturel du saumon de l'Atlantique.

Le saumon Hiddenfjord est élevé dans la nature, dans des enclos placés dans des sites exposés aux fortes vagues et aux courants forts qui offrent des conditions de vie naturelles parfaites pour le saumon de l'Atlantique, tout en prévenant la pollution des fonds marins. Hiddenfjord est le salmoniculteur qui élève le saumon dans les conditions les plus difficiles au monde.

Hiddenfjord utilise un concept unique de récolte sans stress qui utilise l'instinct naturel du saumon pour nager à contre-courant. Il est guidé depuis les enclos en pleine mer jusqu'au bassin de récolte et étourdi sans stress.

À propos d'Hiddenfjord

Hiddenfjord est un éleveur de saumon des îles Féroé dans l'Atlantique Nord, une entreprise familiale qui remonte à 1929. En tant qu'entreprise indépendante, Hiddenfjord peut se concentrer sur la durabilité de manière idéaliste, sans la pression constante des actionnaires sur les profits à court terme. L'élimination du fret aérien et l'utilisation de sites exposés pour l'élevage du saumon sont des exemples de l'attention portée par Hiddenfjord à la durabilité. Tous les produits à base de saumon de Hiddenfjord sont certifiés GLOBALG.A.P.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1336779/Hiddenfjord_Carbon_Emissions.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1338460/HiddenFjord165518_ID_1133039f9202.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1338461/media_salmon_farm_image_11_ID_2d2bbf87b632.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1335900/Hiddenfjord_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 05:00 et diffusé par :