Vaccination contre l'influenza : 100 000 Québécois de plus pourront être vaccinés en pharmacie communautaire

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que se poursuit aujourd'hui son congrès annuel qui réunit virtuellement plus de 500 participants autour de thèmes comme le développement de l'offre de services cliniques aux patients et le leadership en temps de crise, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) se réjouit des 100 000 doses supplémentaires de vaccins contre l'influenza qui ont été rendues disponibles par la Santé publique pour le réseau des pharmacies.

« Au terme de cette campagne, les pharmacies communautaires auront vacciné plus de 850 000 personnes contre la grippe saisonnière. Notre réseau avait déjà doublé sa capacité vaccinale par rapport à l'année dernière, mais les pharmaciens propriétaires voulaient en faire plus pour leurs patients. Cet ajout aidera grandement les pharmacies à répondre à l'exceptionnelle demande de la population », explique Benoit Morin, président de l'AQPP.

Pour l'Association, cela démontre une fois de plus le rôle essentiel joué par les pharmaciens en première ligne de soins, et ce, dans les toutes les régions du Québec. Une situation qui prouve également que l'apport du réseau des pharmacies communautaires sera incontournable afin de soutenir le grand effort collectif de vaccination contre la COVID-19.

« La vaccination, c'est un enjeu de société, c'est important d'être là pour nos patients. Vous avez réfléchi, planifié et livré. Bravo! », a exprimé Benoit Morin en conférence d'ouverture du congrès. Alors que l'événement s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de l'AQPP, Benoit Morin a tenu à conclure cette conférence en partageant ses souhaits pour les cinquante années à venir, notamment « un réseau de pharmacies qui sera reconnu à sa juste valeur, qui continuera de relever de nouveaux défis pour mieux servir ses patients et qui ne s'imposera aucune limite afin d'exploiter son plein potentiel. »

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 45 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

