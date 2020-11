Le forum mondial sur l'enseignement supérieur dans les zones de baies mondiales organisé à Guangzhou





Le forum mondial sur l'enseignement supérieur dans les zones de baies mondiales s'est tenu ce mardi à l'Université de technologie du Sud de la Chine, à Guangzhou, en Chine. Le forum, qui a rassemblé des représentants du gouvernement, de l'éducation et de l'industrie des quatre baies du monde, a été diffusé en direct dans le monde entier. En apportant des idées pour l'enseignement supérieur et l'innovation technologique dans le monde de demain, le forum vise à explorer de nouveaux modes de développement pour l'enseignement supérieur régional, et à construire des ponts pour faciliter le partage des ressources entre les universités des régions des baies et la collaboration industrie-éducation.

David Haubert, maire de Dublin, États-Unis, a présenté les initiatives du gouvernement pour promouvoir le développement de l'éducation et l'innovation technologique dans la région de la baie de San Francisco ; Michael Brown, doyen de l'université de Californie, a présenté l'expérience réussie de son université en matière d'innovation et d'entrepreneuriat ; Okimura Kazuki, ancien président de L'Agence japonaise pour la science et la technologie, a partagé son expérience et ses réalisations acquises dans le cadre des échanges scientifiques, éducatifs et culturels entre la Chine et le Japon ; Gao Song, président de l'Université technologique du Sud de la Chine, a présenté les caractéristiques et les avantages de la promotion des talents pour l'avenir, guidée par la pensée de l'internationalisation avec une orientation locale.

Les invités du forum ont estimé que l'enseignement supérieur est un point de convergence important entre la science et la technologie, les ressources humaines et l'innovation. Alors qu'un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle balaie le monde, les gouvernements, les universités et les communautés auront pour mission commune de tirer le meilleur parti des avantages géographiques, et donc de créer des pôles internationaux d'enseignement supérieur à des niveaux inédits, d'explorer de nouveaux modèles de coopération et de partage des ressources dans l'enseignement supérieur régional, de mettre en jeu les effets d'agglomération des systèmes d'enseignement supérieur, ainsi que de soutenir et de promouvoir le développement des systèmes industriels et des économies régionales.

Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre du 6e concours d'innovation et d'entrepreneuriat "Internet+" pour les étudiants universitaires internationaux de Chine, était l'un des événements parallèles organisés pendant le concours pour promouvoir les échanges et la coopération dans le domaine des technologies et des sciences humaines.

