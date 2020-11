Cecoforma : Semaine européenne des compétences professionnelles: des emplois pour l'avenir grâce à l'EFP





BRUXELLES, Belgique, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les transitions écologique et numérique transforment actuellement nos modes de vie, nos emplois et nos interactions, et la pandémie de COVID-19 a accéléré de manière spectaculaire la plupart de ces changements.

Les répercussions considérables de la pandémie sur les perspectives d'emploi de millions de personnes en Europe nous le font clairement comprendre: nous devons faire en sorte que les transitions écologique et numérique ouvrent des horizons à tout un chacun aux fins de la relance après la crise.

Nous n'y parviendrons que si les citoyens européens ont les compétences nécessaires pour tirer parti de ces transitions, ce qui signifie que des efforts sans précédent doivent être déployés en faveur du perfectionnement et de la reconversion de la main-d'oeuvre. Le droit à l'apprentissage tout au long de la vie est inscrit dans le socle européen des droits sociaux. Il permet aux adultes d'acquérir de nouvelles compétences et de faire évoluer leur carrière tout au long de leur vie, et il est au coeur des efforts de relance de l'Europe.

L'enseignement et la formation professionnels (EFP) peuvent jouer un rôle décisif. Les systèmes d'EFP ont permis à des millions de personnes à travers le monde de percevoir un revenu tout en apprenant. Mais ce n'est pas tout: ils dotent les jeunes apprenants des compétences initiales qui leur sont nécessaires pour mener une carrière épanouissante et offrent aux adultes les moyens de continuer d'apprendre et de se former tout au long de leur vie professionnelle.

L'enseignement et la formation professionnels seront un outil essentiel pour aider les jeunes et les adultes à acquérir les compétences demandées sur le marché du travail et à trouver des emplois de qualité, notamment après la crise liée au coronavirus. Le moment est venu d'adopter une nouvelle approche visant à moderniser les systèmes d'EFP et à les rendre plus attrayants, plus souples et plus adaptés à l'ère numérique et à la transition écologique.

La stratégie européenne en matière de compétences présentée en juillet 2020 propose des actions clés destinées à encourager le perfectionnement (amélioration des compétences existantes) et la reconversion (formation à de nouvelles compétences), ce qui renforcera le rôle de l'apprentissage tout au long de la vie.

Cette ambitieuse stratégie prévoit un tout premier cadre d'action global pour l'EFT au niveau de l'UE. Les systèmes d'EFP varient certes d'un État membre à l'autre, mais nos principes et nos objectifs sont sur la même longueur d'onde. Les programmes d'EFP devraient:

répondre aux besoins en compétences des jeunes et des adultes,

tenir compte des besoins du marché du travail et garantir une participation active à la société,

faire partie intégrante des stratégies économiques, industrielles et d'innovation,

intégrer, dans le même temps, la durabilité sociale et environnementale.

C'est maintenant qu'il faut agir. La transition vers le numérique, la durabilité et un avenir plus vert aura une incidence sur l'ensemble de nos emplois.

La Semaine européenne des compétences professionnelles 2020, qui se tiendra du 9 au 13 novembre, sera entièrement consacrée à ces défis et à la manière dont nous pouvons les transformer en autant de chances à saisir. Cette année, le thème de la Semaine sera «L'EFP au service des transitions écologique et numérique». Organisée en étroite coopération avec la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, elle sera entièrement numérique et donc accessible au plus grand nombre. J'invite vivement tous les citoyens à y participer.

