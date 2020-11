Épuisement, isolement et pensées suicidaires : la crise sanitaire aggrave le burnout des médecins français





Un médecin français sur deux en burnout

PARIS, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Burnout, pensées suicidaires, dégradation des conditions de travail ... Quelle est la situation pour les médecins français en 2020 ? Comment la crise sanitaire de la COVID-19 a-t-elle contribué à exacerber l'épuisement professionnel ?

1025 médecins ont répondu à une enquête exclusive* réalisée par Medscape, premier site d'information pour les médecins et les professionnels de santé dans le monde. L'enquête interroge également sur la pratique professionnelle et le mode de vie des médecins français.

La moitié des médecins français en burnout

En 2020, année marquée par la COVID-19, la moitié des médecins interrogés (51%) affirment présenter des symptômes de burnout, 63% d'entre eux estiment que la crise sanitaire a aggravé ces derniers.

Pour 14% des médecins, la sévérité de leurs symptômes pourrait les pousser à quitter la médecine, une décision plus souvent envisagée par les médecins généralistes (23%).

Burnout ou non, pour certains répondants, les temps ont changé et la pratique de la médecine n'est plus du tout gratifiante :

« Je suis effarée par la dégradation des conditions de travail et de l'Assistance publique, et suis profondément blessée par le manque de considérations de nos dirigeants et le mépris de l'administration. Si je reste, c'est vraiment pour les patients... Je ne sais pas où nous allons, dans le mur sûrement... », affirme une praticienne.

Des pensées suicidaires

Près d'un tiers des médecins en burnout ont déjà eu des pensées suicidaires. Seulement 30% en ont parlé à un professionnel de la santé mentale.

Des répercussions personnelles, familiales et sociales

« Les symptômes les plus souvent décrits par les médecins qui déclarent être en burnout sont des troubles du sommeil, de la fatigue chronique et de l'anxiété », rapporte Véronique Duqueroy, Directrice éditoriale, Medscape. Près de 38% d'entre eux placent le nombre d'heures de travail excessif en tête des facteurs contribuant au burnout.

Trois quarts des médecins travaillent plus de 40 heures par semaine. Entre absence du domicile, divorce ou ne pas voir grandir ses enfants, l'épuisement professionnel a, pour 83% des répondants, eu un impact sur leurs relations personnelles et familiales.

Une oncologue décrit le « sentiment d'échec de toute une vie... la poursuite de la vie comme un robot, faute de pouvoir y mettre un terme... ».

« Les résultats de cette enquête montrent que les médecins français sont au point de rupture, avec les symptômes d'épuisement et d'anxiété majeurs. Alors que la France fait actuellement face à une deuxième vague épidémique, il est crucial de reconnaître la detresse des professionnels de la santé et la nécessité de mettre en place des mesures de soutien. » explique Véronique Duqueroy, Directrice éditoriale, Medscape.

Autres résultats clés de l'enquête : Temps de travail excessif : 35% des médecins interrogés déclarent avoir travaillé davantage depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la moitié ayant consacré plus de 5 heures supplémentaires par semaine. Aide : Pour 41% des médecins, ni l'employeur, ni le lieu de travail actuel n'offrent de programme de lutte contre le stress et/ou l'épuisement professionnel.

45% des médecins souffrant de burnout n'ont pourtant pas l'intention de faire appel à un professionnel spécialisé en santé mentale. Une attitude encore plus fréquente chez les hommes (55%). Remerciement : 2/3 des médecins considèrent que la prime attribuée par le gouvernement était largement méritée.

Seulement 22% des médecins ont avoué trouver du réconfort dans les applaudissements de 20h pendant le premier confinement. Mode de vie : Les médecins passent en moyenne 17 heures par semaine sur Internet.

Le tabagisme, présent chez 17% des médecins, est plus fréquent chez les jeunes praticiens (23% des 25-39 ans). Ceux-ci sont notament 6 fois plus suceptibles de consommer du cannabis que les médecins plus âgés. Pour en savoir plus, consultez le rapport complet sur Medscape en cliquant ici https://francais.staging.medscape.com/diaporama/33000229?faf=1

* Méthodologie et Démographie

1025 médecins exerçant en France ont été invités à répondre à cette enquête en ligne entre le 2 juin et le 8 septembre 2020.

Parmi les répondants, on retrouve principalement des médecins généralistes (19%), des urgentistes (9%), des psychiatres (8%), des anesthésistes (7%), des cardiologues (6%). Les autres spécialités représentent pour chacune entre 4% et 1%.

Un peu plus de la moitié de l'échantillon est composé d'hommes (54%) et près d'un quart des répondants exerce en Île-de-France. La grande majorité des participants vit en couple (62% mariés, 16% en concubinage) avec, pour la moitié d'entre eux (51%), un partenaire qui travaille également dans le domaine de la santé (27% sont aussi médecins). 10% sont divorcés.

