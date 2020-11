L'Espagne, pionnière mondiale en matière de protection des Droits numériques des citoyens





MADRID et BARCELONE, Espagne, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- « Aujourd'hui est un jour historique : avec la Charte des droits numériques, l'Espagne devient le pays pionnier en matière de garantie de la protection des droits numériques, menant ainsi le débat sur l'humanisme technologique en Europe et dans le monde ». C'est par ces mots que la secrétaire d'État à la numérisation et à l'intelligence artificielle espagnole, Carme Artigas, a présenté le premier projet de cette charte créée dans le but de renforcer la protection des droits et des libertés des citoyens dans un environnement numérique en mutation en raison de la disruption du progrès technologique. La présentation , organisée par la capitale mondiale de la téléphonie mobile, Barcelone, dans le cadre de l'initiative Société numérique du futur , comprenait un débat entre les experts qui ont rédigé la première Charte des droits numériques, sous la direction du gouvernement espagnol.

La Charte fonctionne comme un document normatif, et non réglementaire, et propose un cadre d'action pour les autorités publiques de manière à permettre de naviguer dans l'environnement numérique actuel, en tirant parti de toutes ses potentialités et en minimisant ses risques. Elle contribue à mener un processus essentiel et global qui garantit une transformation numérique humaniste, en plaçant les personnes au centre.

Artigas a mis en évidence le travail de collaboration développé : « La Charte est le résultat d'un travail intense de différents acteurs, nous avons tiré les droits et libertés dont nous voulons débattre, nous mettons les premières conclusions à la disposition des citoyens dès maintenant, déjà ouvertes à la consultation publique . Nous voulons que ce document fasse l'objet du plus grand consensus. »

La secrétaire d'État a souligné que « La transformation numérique de l'Espagne est vitale pour la reprise économique de notre pays ; nous devons nous diriger vers une économie numérique ». Elle a également ajouté : « La Charte remplit plusieurs objectifs : renforcer les droits, générer des certitudes et garantir la sécurité des citoyens dans l'environnement numérique. »

« Ce document aspire à se transformer en un cadre éthique pour les droits numériques qui deviendra une référence internationale pour le reste des pays avec une vision transversale, holistique et humaniste. Un projet national qui ne laisse personne derrière lui », a souligné Artigas.

Le PDG de Barcelona capitale mondiale de la téléphonie mobile, Carlos Grau, a assuré que « La préparation de la Charte met en lumière une réalité que nous ne pouvons plus ignorer : nous vivons une véritable urgence numérique et nous devons être conscients de la fragilité de l'instant numérique dans lequel nous vivons, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons créer une conscience sociale de l'urgence numérique, nous sommes tous responsables de l'établissement de la feuille de route, qui doit nous faire avancer en tant que société au même rythme que les avancées technologiques. »

À son tour, la directrice de la Digital Future Society, Cristina Colom, a souligné la nécessité de promouvoir « une collaboration public-privé afin de créer de nouvelles politiques qui abordent l'avenir numérique de manière multidisciplinaire et transversale, mais, surtout, qu'elles puissent être mises en pratique efficacement. »

