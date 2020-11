De nouvelles données illustrent comment les soins de santé ont changé au Canada depuis le début de la pandémie





OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - De nouvelles données publiées aujourd'hui par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) dévoilent les répercussions de la COVID-19 sur les systèmes de santé canadiens de mars à juin 2020, période généralement désignée comme la première vague de la pandémie.

Services d'urgence

Le nombre de visites au service d'urgence a chuté d'environ 25 000 par jour en avril 2020 par rapport à avril 2019, ce qui représente approximativement la moitié du nombre habituel de patients. Cette tendance s'est maintenue tout au long de la première vague, mais le nombre de visites a remonté pour atteindre en juin environ 85 % de ce qu'il est habituellement.

Le nombre de décès au service d'urgence a augmenté de 6 %. Les décès signalés au cours de la période de mars à juin en 2019 et en 2020 étaient le plus souvent liés à un problème cardiaque.

Le temps d'attente pour voir un médecin dans les services d'urgence a baissé.

En Ontario , le temps d'attente médian durant cette période était de 46 minutes, une baisse de 27 minutes par rapport à la médiane de 2019 (1 heure 13 minutes).

Soins hospitaliers

En prévision d'un afflux éventuel de patients atteints de la COVID-19, les hôpitaux ont annulé les chirurgies non urgentes. Plus de 320 000 chirurgies avec hospitalisation et chirurgies d'un jour de moins ont été planifiées de mars à juin 2020 comparativement à 2019 (les données excluent le Québec).

Les hôpitaux ont accordé la priorité aux chirurgies et soins médicaux urgents ou vitaux et ont généralement fonctionné en deçà de leur capacité de mars à juin. En juin, les niveaux d'occupation sont revenus à 75 % de ce qu'ils étaient l'année précédente.

Bien que les problèmes respiratoires aient augmenté dans les unités de soins intensifs (USI), principalement en raison de la COVID-19, la capacité générale des USI demeurait inférieure à celle de l'an passé.



Soins virtuels

Afin de faciliter la distanciation physique, les médecins ont vu les patients en personne seulement en cas d'urgence. Une baisse générale des soins aux patients dans tous les secteurs de soins a été observée par rapport à l'année précédente.

Les médecins se sont vite adaptés à la pandémie : 55 % des visites de patients, des consultations entre médecins et des séances de psychothérapie ont eu lieu en ligne ou par téléphone en avril 2020.



Services à domicile

Les services à domicile ont aussi été perturbés lors de la première vague. En avril 2020, le nombre d'évaluations de dépistage initiales a chuté de 41 % comparativement à l'année précédente. Or, ces évaluations constituent la première étape pour l'organisation de services à domicile réguliers.

« Ces données nous aident à comprendre comment la première vague a touché les divers services de santé. Nous continuerons de surveiller ces tendances tout au long de la pandémie afin d'aider les planificateurs des systèmes de santé à fournir les soins nécessaires aux patients, à préserver la capacité des établissements à gérer les recrudescences de COVID-19 et à minimiser les risques pour les patients et les professionnels de la santé. »

-- Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse, ICIS

« Je crois que nous sommes tous un peu étonnés de voir avec quelle rapidité les professionnels du système de santé ont pu intégrer les soins virtuels pour assurer l'accès aux soins et le maintien de certaines opérations. Les soins virtuels ne permettent cependant pas de répondre à tous les besoins. Dans un climat de propagation virale, nous avons tout de même dû trouver d'autres façons d'offrir les soins en personne de façon sécuritaire. De plus, la prestation de soins virtuels est beaucoup plus compliquée qu'elle ne le paraît. Le respect de la vie privée et la sécurité, la documentation, la connectivité grâce à la technologie et la rémunération des dispensateurs pour la prestation de soins virtuels sont autant de facteurs à prendre en considération. »

-- Cassie Chisholm, directrice, Soins de santé primaires, ministère de la Santé et des Services communautaires, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador



Les nouvelles données publiées comprennent de l'information sur les services d'urgence du Canada, l'accès aux chirurgies avec hospitalisation, et la façon dont les Canadiens ont reçu des soins médicaux -- y compris virtuels -- et des services à domicile. Obtenez plus d'information et accédez aux tableaux de données.

Le 26 novembre, l'ICIS tiendra une conférence Web avec un groupe de professionnels de la santé, d'experts et de patients afin de poursuivre cette importante conversation et de discuter en détail des répercussions de la COVID-19 sur nos systèmes de santé durant la première vague de la pandémie.





Analyse des interventions liées à la COVID-19

L'ICIS a aussi produit une analyse exhaustive des politiques et autres interventions liées à la COVID-19 des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.





Ce document fournit de l'information comparable sur le nombre de cas, les principales interventions sanitaires en ce qui concerne le dépistage et la gestion des cas, la distanciation physique, les interventions dans le secteur de la santé et les restrictions dans les déplacements.

