SHUAA et Arton annoncent un partenariat pour encourager les investissements étrangers directs sur les marchés à forte croissance





DUBAI, Émirats arabes unis, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- SHUAA Capital psc (DFM : SHUAA), la principale plate-forme de gestion d'actifs et de banque d'investissement de la région, a annoncé aujourd'hui son nouveau partenariat avec Arton Capital , le principal cabinet mondial de conseil spécialisé dans les programmes d'impact social basés sur l'investissement, afin d'encourager les investissements directs étrangers grâce à la création de fonds de développement immobilier axés sur les marchés à forte croissance.

Tirant parti de l'expertise de SHUAA en matière de gestion d'actifs et de développement immobilier, et de l'expérience d'Arton Capital en matière de conseil financier axé sur les programmes d'investissement pour la résidence et la citoyenneté, le partenariat a pour but de créer des produits et des opportunités d'investissement, notamment un fonds de 100 000 000 ? qui attirera les investissements étrangers sur des marchés tels que le Monténégro et satisfera la demande croissante de programmes de résidence secondaire et de citoyenneté. Les fonds viseront des rendements supérieurs à 20 % par l'acquisition, le développement et la vente de projets immobiliers à des investisseurs cherchant une résidence secondaire et la citoyenneté. Deux projets à usage mixte au Monténégro ont déjà été identifiés comme des investissements potentiels prêts à être soumis à l'approbation du gouvernement monténégrin dans le cadre de leur portefeuille de projets qualifiés « Citoyenneté par l'investissement ».

Mustafa Kheriba, directeur général adjoint et responsable de la gestion des actifs de SHUAA, a commenté le partenariat : « La citoyenneté par l'investissement est un marché mondial compétitif et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accroître la demande, car de plus en plus de personnes dans le monde entier réfléchissent maintenant à la manière d'assurer leur avenir médical, social et financier. Ce partenariat est l'alliance parfaite entre l'expertise de SHUAA en matière d'immobilier et de gestion de fonds et l'expérience d'Arton qui permet aux individus et aux familles de devenir des citoyens du monde en investissant dans la résidence secondaire et la citoyenneté. »

Armand Arton, fondateur et président d'Arton Capital, a ajouté : « Cette initiative innovante est sans précédent dans notre secteur, et nous sommes ravis de nous associer à SHUAA, un leader de la gestion d'actifs et de la banque d'investissement. La capacité à attirer les investissements étrangers directs est essentielle pour les pays, surtout en ces temps difficiles. Ce partenariat jouera un rôle clé en aidant les gouvernements à attirer les investissements étrangers directs pour contribuer à stimuler le développement et la croissance économiques. »

Avec plus de 12 mandats gouvernementaux, Arton a contribué à attirer plus de 4 milliards de dollars d'investissements étrangers directs dans les pays par le biais de programmes d'investissement à impact social au cours des 5 dernières années liés à la résidence et à la citoyenneté.

Suite à sa fusion avec le groupe financier Abu Dhabi, SHUAA a renforcé sa position de première plate-forme régionale de gestion d'actifs et de banque d'investissement et peut s'enorgueillir d'un actif sous gestion de 13,6 milliards de dollars US, avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement immobilier, notamment le développement de The Broadway et du No. 1 Palace Street à Londres, au Royaume-Uni.

Le nombre de pays attirant des investissements étrangers directs par le biais des programmes de citoyenneté par l'investissement a continué à augmenter au cours de la dernière décennie. La contribution économique contribue à stimuler les économies locales et à combler les écarts budgétaires, ce qui permet aux gouvernements d'injecter des capitaux frais dans la construction d'infrastructures, de développer le tourisme, de financer les entreprises locales et d'accroître les possibilités d'emploi.

À propos de SHUAA Capital psc

SHUAA Capital psc (DFM : SHUAA) est une plate-forme de gestion d'actifs et de banque d'investissement de premier plan, avec 13,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux dans tout le Moyen-Orient et au Royaume-Uni. SHUAA Capital psc est reconnue pour ses solides antécédents et son approche pionnière en matière d'investissement grâce à une offre de produits différenciés, innovants et mondiaux axés sur les marchés publics et privés, la dette et l'immobilier.

Le segment de la gestion d'actifs, l'un des plus importants de la région, gère des fonds et des projets immobiliers, des portefeuilles d'investissement et des fonds sur les marchés régionaux des actions, des titres à revenu fixe et du crédit. Il fournit également des solutions d'investissement aux clients, en mettant l'accent sur les stratégies d'investissement alternatives. Le segment de la banque d'investissement, mandaté pour diriger plusieurs émissions de sukuk pour un total de plus de 500 millions d'USD au cours des 12 derniers mois, fournit des conseils en matière de financement des entreprises, des services de transaction, des placements privés, des offres publiques de titres de capital et de créance, et des produits structurés, tout en créant également une liquidité de marché sur les produits à revenu fixe de gré à gré. La société est réglementée en tant que société d'investissement financier par l'Autorité des valeurs mobilières et des marchandises des Émirats.

À propos d'Arton Capital

Arton Capital est la principale société de conseil aux gouvernements qui se concentre sur l'attraction des investissements étrangers directs dans les pays en concevant et en mettant en oeuvre des programmes d'investissement pour la résidence et la citoyenneté. Travaillant avec plus de 12 pays à travers le monde, les opérations mondiales d'Arton ont contribué à attirer plus de 4 milliards de dollars d'investissements étrangers directs au cours des 5 dernières années.

Arton permet aux individus et aux familles de devenir des citoyens du monde en investissant dans une résidence secondaire et dans la citoyenneté grâce à une expérience de service sur mesure qui simplifie la complexité et est fondée sur la confidentialité et la confiance.

Fondateur du Global Citizen Forum , Arton Capital est membre du groupe Arton, dont la mission est axée sur les produits et services adaptés aux besoins des citoyens du monde.

Mise en garde concernant les informations prospectives :

Ce document contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performances futures. Au lieu de cela, ils sont uniquement basés sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles concernant l'avenir de notre entreprise, les plans et stratégies futurs, les projections, les événements et tendances anticipés, l'économie et d'autres conditions futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que : « anticiper », « aspirer », « avoir l'intention », « planifier », « but », « objectif », « chercher », « croire », « projeter », « estimer », « s'attendre », « prévoir », « stratégie », « viser », « tendance », « futur », « probable », « peut », « devrait », « sera » et autres références similaires à des périodes futures.

Les exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant :

Les résultats d'exploitation attendus, tels que la croissance des recettes et des bénéfices.

Niveaux prévus de dépenses et utilisations du capital

La volatilité actuelle ou future des marchés des capitaux et du crédit et les conditions futures du marché.

Comme les déclarations prospectives sont liées à l'avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents, difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Nos résultats réels et notre situation financière peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prévisionnelles. Par conséquent, vous ne devez vous fier à aucune de ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels et notre situation financière diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prévisionnelles sont notamment les suivants : Notre capacité à maintenir des niveaux de revenus et un contrôle des coûts adéquats ; les conditions économiques et financières des marchés mondiaux et des marchés régionaux sur lesquels nous opérons, y compris la volatilité des taux d'intérêt, des prix des matières premières et des actions et la valeur des actifs ; la mise en oeuvre de nos initiatives stratégiques, y compris notre capacité à gérer efficacement le redéploiement de notre bilan et l'expansion de nos activités stratégiques ; la fiabilité de nos politiques, procédures et méthodes de gestion des risques ; la volatilité continue des marchés des capitaux ou du crédit ; les événements géopolitiques ; l'évolution et les modifications des lois et règlements, y compris la réglementation accrue du secteur des services financiers par le biais d'une action législative et de règles et normes révisées appliquées par nos régulateurs.

Toute déclaration prospective faite par nous dans ce document et cette présentation est basée uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et ne vaut qu'à la date à laquelle elle est faite. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'équité des informations et opinions contenues dans ce document. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

