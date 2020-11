La Coalition for App Fairness demande aux autorités réglementaires européennes d'enquêter sur les politiques de l'App Store et de les modifier





Des entreprises de premier plan unissent leur voix pour faire entendre leurs préoccupations et plaider pour des règles du jeu équitables en Europe

BRUXELLES, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Coalition for App Fairness (« Coalition »), une alliance de développeurs d'applications européens et internationaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait renforcer ses efforts pour travailler avec les responsables politiques sur les réglementations futures de la plateforme européenne afin de défendre les intérêts des développeurs européens lésés par les politiques déloyales d'Apple et protéger la liberté de choix des Européens.

L'UE a démontré ses préoccupations concernant le comportement anticoncurrentiel d'Apple et sa volonté de protéger l'innovation au moyen de multiples enquêtes menées par la Commission européenne et les autorités françaises et néerlandaises chargées de la concurrence. En outre, la Coalition s'efforce de veiller à ce que les futures réglementations européennes concernant les plateformes « structurantes » reflètent les 10 principes relatifs aux boutiques d'applications qui établissent la norme de conduite équitable dans l'écosystème des applications. Ces principes visent à garantir que les boutiques d'applications et les propriétaires de plateformes qui les exploitent traitent tous les développeurs d'applications, quelle que soit la dimension ou la nature de leurs activités, de manière équitable dans des conditions égales.

« Les préoccupations selon lesquelles diverses pratiques de l'App Store d'Apple et de son écosystème iOS constitueraient un comportement non équitable et anticoncurrentiel s'amplifient. Cela concerne notamment la pratique du traitement différencié (self-preferencing) et l'obligation pour les développeurs d'applications vendant des biens et services numériques d'utiliser la solution de paiement intégrée d'Apple moyennant une commission de 30 % », a expliqué Damien Géradin, conseiller juridique extérieur de la Coalition.

L'Europe est la région dans laquelle la Coalition compte le plus de membres. Parmi les membres actuels figurent la start-up médicale autrichienne Breath Ball, la plateforme française de streaming musical Deezer, le service espagnol de contrôle parental Qustodio, le groupe scandinave de médias Schibsted et d'innombrables autres entreprises affectées par les pratiques injustes et monopolistiques d'Apple.

« Apple dispose d'un pouvoir absolu et régit les boutiques d'applications avec un contrôle tellement excessif que les bonnes idées, les applications novatrices et les services utiles n'ont aucune chance de survie, a déclaré Sarah Maxwell, directrice adjointe de la Coalition. Nous croyons en un écosystème équitable et ouvert qui accueille l'ingéniosité, donne le choix aux consommateurs et permet aux développeurs de prospérer. C'est pourquoi nous travaillons en Europe pour aider à changer le statu quo. »

Les membres de la Coalition basés dans l'UE et ailleurs dans le monde sont le reflet de l'engouement mondial croissant suscité par la mission de la Coalition, à savoir généraliser l'adoption des principes relatifs aux boutiques d'applications.

« Les éditeurs de presse européens souffrent des pratiques commerciales anticoncurrentielles d'Apple et nous dénonçons depuis longtemps le comportement d'Apple sur le marché en ligne, a indiqué Angela Mills Wade, directrice exécutive du Conseil européen des éditeurs. Dans le cadre de l'enquête officielle menée par la Commission européenne sur les pratiques commerciales d'Apple, la Coalition for App Fairness sera le porte-parole des entreprises européennes et plaidera pour les reformes nécessaires relatives aux boutiques d'application. »

Les entreprises, développeurs et créateurs d'applications européens sont invités à rejoindre la Coalition for App Fairness ( appfairness.org ).

À propos de la Coalition for App Fairness

La Coalition for App Fairness est une organisation indépendante à but non lucratif qui a pour mission de protéger le choix du consommateur, favoriser la concurrence et créer des règles du jeu équitables pour tous les développeurs d'applications et de jeux à l'échelle mondiale. Formée à l'origine par Basecamp, Blix, Blockchain.com, Deezer, Epic Games, le Conseil européen des éditeurs, Match Group, News Media Europe, Prepear, ProtonMail, SkyDemon, Spotify et Tile, la Coalition est rapidement passée de 13 à 50 membres depuis son lancement en septembre. La Coalition invite toutes les entreprises à la rejoindre, quelle que soit leur taille ? rejoignez-nous dès aujourd'hui sur le site appfairness.org .

