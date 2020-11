Pour les Fêtes de cette année, favorisez le rapprochement en offrant les webcams novatrices de haute qualité de PAPALOOK





LOS ANGELES, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ ? À l'approche des Fêtes, PAPALOOK, un expert de premier plan dans l'industrie de la webcam qui cherche à relier les gens grâce à la technologie, a sorti son catalogue de cadeaux des Fêtes pour les personnes qui veulent faire plaisir à leurs proches. En raison de la pandémie, beaucoup de gens ont adopté la technologie vidéo pour le travail et le jeu. Dans un tel contexte, une caméra de haute qualité est le cadeau idéal pour les Fêtes de cette année.

PAPALOOK est l'un des plus grands fournisseurs de webcam au monde en ce qui concerne la technologie de détection et d'intelligence artificielle de pointe. Ses webcams HD 1080P sont parfaites pour la diffusion en continu, les vidéoconférences et la création de contenu en ligne. Les principales webcams que vous recommande PAPALOOK pour les Fêtes sont les AF925, PA452 et PA552. Elles sont également en vente dans les magasins Staples.

Un des produits phares de PAPALOOK, la webcam AF925 HD 1080p est idéale pour immortaliser de beaux moments et enregistrer du contenu vidéo en ligne. Dotée d'une lentille en verre haute définition qui offre une clarté et des détails époustouflants, la AF925 permet aux utilisateurs de faire des appels sur grand écran, ainsi que des enregistrements et des séquences vidéo HD 1080p à 30 images/seconde. Grâce à une mise au point automatique rapide et précise et à une compensation automatique à faible luminosité, les utilisateurs peuvent également effectuer des enregistrements haute définition précis dans tous les environnements. La webcam peut aussi être pliée pour être transportée et pivoter sur 360 degrés.

La webcam PA452 permet d'obtenir un rendu vidéo HD 1080p uniforme et réaliste, à 30 images/seconde pour les conversations en personne sur Skype ou Zoom, les enregistrements YouTube ou la prise de photos. Doté d'un capteur CMOS à nombre élevé de pixels et très grande ouverture (5 cm) et d'une lentille optique en verre à 5 couches, le capteur PA452 assure des prises de vue de première classe, même dans des conditions d'éclairage de 5 lux.

La PA52 est le cadeau idéal pour les personnes qui cherchent à diffuser en continu comme des professionnels. C'est la webcam professionnelle par excellence pour cette activité. Dotée d'un objectif à focalisation fixe, elle offre la meilleure reproduction d'images faciales et la meilleure interprétation de couleurs, et adopte une technologie de pointe de reproduction de portraits pour une diffusion en direct réaliste. L'anneau d'éclairage ajustable à remplissage en plusieurs étapes offre un éclairage uniforme et flatteur de qualité studio et élimine les ombres déplaisantes, alors que la lentille CMOS à 5 couches et la caméra HD 1080p capturent de superbes images et vidéos à 30 images/seconde.

Grâce aux microphones antibruit automatiques, les utilisateurs bénéficient d'une qualité sonore nette et claire quand ils branchent les webcams PA452, AF925 ou PA552 par USB.

À propos de PAPALOOK

PAPALOOK est le créateur de produits électroniques innovants, dont des webcams 720p/1080p et 4K. PAPALOOK offre une « meilleure qualité vidéo » pour les générations d'utilisateurs de webcam avertis, passés, actuels et futurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.papalook.com .

