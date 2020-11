Smart Protection clôture un cycle de 10 millions d'euros pour protéger les marques contre la contrefaçon en ligne





-- Le cycle d'investissement est codirigé par le fonds néerlandais Knight Capital, le fonds hispano-israélien Swanlaab Venture Factory et l'agence CDTI.

-- Smart Protection est une société espagnole spécialisée dans la protection des marques contre la contrefaçon et l'abus de marque en ligne.

-- Grâce à ce nouvel investissement, l'entreprise continuera à recruter les meilleurs talents mondiaux pour poursuivre le développement de sa plateforme technologique.

MADRID, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Smart Protection a clôturé un cycle de financement de série B de 10 millions d'euros, codirigé par la société néerlandaise Knight Capital , le fonds hispano-israélien Swanlaab Venture Factory , spécialisé dans le SaaS B2B et CDTI , l'Agence espagnole pour l'innovation.

Les investisseurs existants Nauta Capital , JME Ventures , Bankinter , Big Sur Ventures et Telefónica, par le biais de leur nouveau véhicule d'investissement Telefónica Tech Ventures spécialisé dans le domaine de la cybersécurité, ont également participé au processus d'investissement.

Smart Protection dispose désormais d'un financement de plus de 20 millions d'euros pour lutter contre le piratage et la contrefaçon en ligne à travers sa plateforme technologique.

Commentant cet investissement, Javier Perea, PDG et cofondateur de Smart Protection, a déclaré : « Grâce à cet investissement, nous allons accélérer notre expansion à l'international et élargir nos solutions technologiques pour protéger les marques contre des atteintes à la réputation et la perte de profits que les contrefaçons en ligne entrainent. »

Même en période de crise de COVID-19, la jeune entreprise espagnole a connu une croissance rapide en 2020, qui s'est traduite par un doublement de son chiffre d'affaires par rapport aux résultats de 2019. Smart Protection travaille actuellement avec des clients dans 25 pays, et 76 % de ses revenus sont générés par des entreprises basées hors d'Espagne.

« Le piratage et la contrefaçon en ligne constituent un problème à l'échelle mondiale », déclare Diederik Ingen Housz, associé directeur de Knight Capital. « Smart Protection est l'une des rares entreprises au monde à disposer de la technologie capable de faire face à ce problème. »

Smart Protection continue de former l'une des meilleures équipes d'ingénierie au monde, et ce cycle lui permet de continuer à recruter les plus brillants talents. Ceux-ci stimuleront le développement de sa plateforme technologique, lui permettant de disposer du plus haut niveau d'expérience et des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle.

« Nous recherchons des entreprises solides formées d'équipes capables de devenir les leaders mondiaux dans leur catégorie, en mettant au point les meilleures technologies et des produits qui génèrent un impact positif à long terme pour la société », confie Mark Kavelaars, associé directeur de Swanlaab Venture Factory. « Smart Protection répond à cet objectif, et nous estimons qu'elle sera la référence pour sa catégorie », conclut-il.

