Gala des chambres de commerce - La FCCQ dévoile ses grands lauréats!





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cette année encore, le dynamisme des chambres de commerce du Québec a été honoré ! C'est avec une immense fierté que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a récompensé ses cinq lauréats lors d'un grand gala virtuel présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC).

En conclusion de la 5ème Journée Économique Perspective 2021, la communauté d'affaires s'est réunie hier pour célébrer le savoir-faire et la vitalité des chambres de commerce du Québec. En ces temps particuliers, elles ont redoublé d'efforts pour assurer le développement économique du Québec et ont brillé par leurs réalisations exceptionnelles. Au travers de 5 catégories, ce prix récompense une chambre de commerce qui s'est démarquée par son travail, sa rigueur et ses accomplissements.

« Cette marque de reconnaissance offerte dans le cadre du concours prend aujourd'hui tout son sens. Les chambres de commerce du Québec et leurs équipes travaillent sans relâche depuis plusieurs mois pour maintenir à flot l'économie de nos régions. Leur connaissance des acteurs, des enjeux, et des réalités du terrain permettent d'offrir les meilleurs outils à nos entreprises et elles contribuent de près à leur développement. » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

L'événement virtuel s'est tenu sur la plateforme de diffusion Connexion offerte par l'entremise d'Expert'Ease. Cette année, cinq distinctions ont été décernées dans les catégories suivantes : Projet innovant, Hommage au bénévolat, Leadership, et enfin Chambre de l'année (Petite + Grande).

« Au nom du Régime d'assurance collectives des chambres de commerce, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations aux chambres de commerce lauréates ainsi qu'aux finalistes. Malgré un contexte particulièrement difficile, vous avez fourni un travail remarquable pour épauler la communauté d'affaires de votre région. Votre détermination est un exemple pour nous tous et soyez assuré que votre contribution est essentielle au développement économique du Québec », a souligné Martial Laniel, Direction régional Québec du Régime d'assurance collectives des chambres de commerce (RACCC).

« Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations aux chambres de commerce lauréates et à leurs équipes. Vous êtes des partenaires remarquables et nous avons la chance de pouvoir compter sur votre savoir-faire et votre expertise pour construire ensemble un Québec plus fort et prospère. » a conclu Charles Milliard.

Enfin, la FCCQ tient à remercier l'ensemble de ses commanditaires pour le soutien apporté au Gala des chambres : Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Médial Services-Conseils SST, Manuvie, FlagShip, Export Development Canada (EDC), COGECO et Pascan Aviation.

Les lauréats :

Catégorie Projet innovant

Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Johanne Hinse , Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Maurice Quesnel , Chambre de commerce Baie-des Chaleurs

Catégorie Chambre de commerce de l'année Petite chambre - de 200 membres

Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources

Catégorie Chambre de commerce de l'année Grande chambre + de 200 membres

Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ )

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

