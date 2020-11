Les lauréats des Prix Innovation en alimentation CTAQ 2020 dévoilés





GRANBY, QC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a dévoilé les lauréats du concours Prix innovation en alimentation CTAQ 2020 lors de la soirée de l'Événement Marketing, le rendez-vous annuel de l'industrie alimentaire québécoise, rassemblant cette année 250 personnes de façon virtuelle.

Malgré une année remplie de défis, l'industrie alimentaire continue de démontrer qu'elle regorge d'innovations qui méritent d'être connues, testées et valorisées. Les Prix innovation en alimentation CTAQ reconnaissent les efforts des entreprises qui ont su, au cours de la dernière année, développer et/ou lancer un projet innovant répondant à différents critères.

Ce concours est présenté en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la Banque Nationale du Canada, le Mouvement Desjardins, Fasken et Investissement Québec.

Voici les lauréats des Prix innovation en alimentation CTAQ 2020 :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Alcools distillés :

LOOP MISSION pour son GIN LOOP LIME ET GINGEMBRE



pour son Boissons alcooliques fermentées :

LE BILBOQUET MICROBRASSERIE pour sa FÉLIX BOURBON (BIÈRE DE GLACE VIEILLIE EN FÛT DE BOURBON)



pour sa Chocolats, collations, desserts et confiseries :

LAITERIE CHALIFOUX - MAISON RIVIERA pour son DÉLICE VÉGÉTAL À L'AVOINE



pour son Jus & boissons :

DISTILLERIE NOROI pour son PRÊT À BOIRE SANS ALCOOL



pour son Mets préparés, prêts à servir ou à assembler :

GOGO QUINOA pour son MACARONI AU FAUXMAGE



pour son Produits de boulangerie et de pâtisserie :

LES SNORÔS pour leurs GAUFRES AUX LÉGUMES



pour leurs Produits de longue conservation :

OLIMÉGA INC pour ses GRAINES DE CAMÉLINE TORRÉFIÉES



pour ses Produits de poissons et de fruits de mer :

FUMOIR GRIZZLY INC. pour son EFFILOCHÉ DE SAUMON FUMÉ



pour son Produits de spécialité :

GUSTA FOODS INC. pour ses CRETONS ET PÂTÉS VÉGANES BIOLOGIQUES

Catégorie Technologie et Productivité

CASCADES GROUPE PRODUITS SPÉCIALISÉS pour sa BARQUETTE DE CARTON THERMOFORMÉ FAITE DE MATIÈRES 100 % RECYCLÉES ET 100 % RECYCLABLE

Catégorie Emballage

CASCADES GROUPE PRODUITS SPÉCIALISÉS pour sa BARQUETTE DE CARTON THERMOFORMÉ FAITE DE MATIÈRES 100 % RECYCLÉES ET 100 % RECYCLABLE

Le jury a décerné un Prix Coup de coeur à VEGPRO INTERNATIONAL INC. pour ses SALADES ATTITUDE FRAÎCHE MAINTENANT OFFERTES DANS DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ FABRIQUÉS PAR CASCADES.

À l'occasion de ce concours, la Banque Nationale a remis le Prix Entrepreneuriat Banque Nationale à THEOBROMA CHOCOLAT, une entreprise qui a vécu une belle réussite professionnelle en favorisant l'esprit entrepreneurial et en encourageant leurs employés à réaliser leurs idées.

THEOBROMA CHOCOLAT s'est également mérité le Prix Productivité Investissement Québec qui récompense l'entreprise qui aura démontré une hausse de productivité notable grâce à l'implantation d'une nouvelle technologie ou d'un processus innovant afin d'accélérer sa croissance.

De son côté, le Prix Entreprise Innovante Desjardins a été remis à GUSTA FOODS INC., une entreprise qui s'est particulièrement démarquée par l'ouverture qu'elle a su démontrer ainsi que sa capacité à innover en partenariat avec divers centres de recherches externes.

Finalement, Fasken a remis le Prix Éco-responsable Fasken à LOOP MISSION, à qui le jury a octroyé le plus haut score pour le critère « Développement durable ».

Le CTAQ félicite tous les finalistes et les lauréats du concours Prix innovation en alimentation CTAQ 2020 et remercie les membres du jury et les partenaires pour leur implication.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie alimentaire qui représente 14 associations. Le CTAQ regroupe ainsi 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de 32 milliards de dollars. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres et de mettre en valeur leur compétitivité sur les marchés québécois, canadien et extérieurs.

