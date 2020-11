Déclaration du ministre des Transports à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la route





OTTAWA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait la déclaration suivante :

« En 2020, une grande partie de l'attention nationale s'est portée sur la pandémie de COVID-19. Chaque jour, nous recevons des mises à jour sur le nombre d'infections, sur les répercussions sociétales et sur les mesures à prendre pour endiguer la propagation du virus. Bien qu'il soit important de demeurer vigilant en ce qui concerne la COVID-19, nous ne devons jamais oublier les épidémies silencieuses qui coûtent la vie à de nombreux Canadiens.

« Au Canada, près de 1 900 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route et près de 150 000 personnes sont blessées chaque année. Pour moi, ces chiffres sont plus que de simples statistiques; ce sont des vies qui ont été écourtées, et les conséquences de ces collisions sur les familles et les victimes sont incommensurables.

« En cette Journée nationale du souvenir des victimes de la route, j'invite tous les Canadiens à prendre le temps de se souvenir des victimes d'accidents de la route et de leur famille.

« Au cours des deux dernières décennies, le nombre de décès sur les routes a chuté de 34 % et celui des blessures graves, de 42 %. Même si les Canadiens devraient se sentir rassurés par le fait que ces taux sont en baisse, toute perte de vie ou blessure est inacceptable, et nous devons redoubler d'efforts pour réduire davantage ces chiffres.

« La sécurité routière au Canada connaît une amélioration grâce à des règles nouvelles et améliorées sur la sécurité, à la technologie de prévention des collisions, à l'application de la loi par la police et, enfin et surtout, à de meilleurs comportements de conduite.

« En tant que ministre des Transports, j'ai comme l'un de mes objectifs prioritaires la sécurité routière, et je cherche constamment des moyens de l'améliorer.

« C'est pourquoi, en 2020, le gouvernement du Canada a investi plusieurs millions de dollars dans le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière qui vise à réduire la survenue d'accidents, de blessures et de décès sur les routes tout en assurant l'harmonisation aux initiatives provinciales et territoriales en matière de sécurité routière. Nous continuons également de faire des investissements sans précédent dans les véhicules connectés et automatisés et leurs technologies connexes, ce qui pourrait contribuer à réduire encore plus les collisions et les décès dans les années à venir.

« En ce jour, il est important de se rappeler que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer la sécurité routière. Ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité de nos routes. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Cette déclaration est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 19:19 et diffusé par :