Crown Aesthetics a le plaisir d'annoncer que son système de microponcture, SkinPen® Precision, a été certifié CE, classe IIa, par BSI





SkinPen® Precision étend son offre de traitement grâce à la certification BSI

DALLAS, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, division de Crown Laboratories, Inc. et leader des traitements esthétiques minimalement invasifs, a annoncé aujourd'hui que la British Standards Institution (BSI) avait attribué le marquage CE, classe IIa, à son dispositif médical SkinPen® Precision. Cette certification valide l'efficacité du traitement SkinPen pour améliorer l'apparence des cicatrices d'acné faciale chez les adultes de 22 ans et plus et pour atténuer les rides et ridules sur le visage et le cou. SkinPen permet également de traiter les problèmes de pigmentation (dyschromie), notamment le mélasma, le vitiligo et les lentigos solaires.

« Cette nouvelle certification réaffirme l'efficacité et l'innocuité de SkinPen et valide son utilisation au sein de l'UE », s'est félicité Joe Proctor, président de Crown Aesthetics. « La technologie avancée de microponcture mise en oeuvre dans le dispositif SkinPen nous permet d'améliorer encore la norme de soins offerts aux patients et de nous positionner en tant que référence du secteur en matière de sécurité. Grâce à cette certification essentielle, nous pouvons continuer à offrir la meilleure technologie possible à nos médecins partenaires et à leurs patients, et renforcer la présence croissante de l'entreprise sur le marché mondial. »

Depuis sa création, Crown Aesthetics est connue pour son engagement en matière de sécurité et d'innovation, veillant toujours à ce que son solide programme d'essais cliniques valide scientifiquement les nouvelles indications de produit. Comme pour la mise au point de son tout premier dispositif de microponcture SkinPen Precision homologué par la FDA, Crown Aesthetics continue de pousser ses essais au-delà des mesures de sécurité requises, établissant une nouvelle norme pour les caractéristiques et la technologie des dispositifs brevetés. Ce dispositif primé démontre une nouvelle fois pourquoi il connaît un tel succès dans le secteur de l'esthétique. Visitez le site SkinPen pour en savoir davantage sur les solutions internationales de l'entreprise et plus encore.

Les innovations non invasives de Crown Aesthetics comprennent également le système de plasma riche en plaquettes ProGen PRPtm Advantage et le protocole post-microponcture SKINFUSE® qui servent de « passerelles » pour attirer de nouveaux clients et générer des revenus pour les cabinets. Basée à Dallas, au Texas, Crown Aesthetics établit les normes de l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et d'innovation, ce qui permet à ses médecins partenaires d'offrir constamment les meilleurs soins esthétiques du secteur.

À propos de Crown

Société privée internationale entièrement intégrée, Crown s'engage à développer et à fournir un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau esthétiques et thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses clients. Entreprise novatrice spécialisée en science de la peau, Crown s'efforce sans relâche d'atteindre l'excellence thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients. Elle est d'ailleurs en passe de devenir un leader du secteur de la dermatologie et de l'esthétique. Crown figure depuis sept ans sur la liste Inc. 5000 ? liste des entreprises privées à la croissance la plus rapide ? et distribue aujourd'hui ses produits dans plus de 38 pays. Pour en savoir plus sur Crown ou ses produits, visitez le site www.crownlaboratories.com.

À propos de Crown Aesthetics

Leader mondial de la médecine esthétique, Crown Aesthetics s'est fixé pour mission d'aider les meilleurs cabinets d'esthétique du monde à développer leur activité. Les résultats spectaculaires que nous obtenons en matière de rajeunissement et de restauration nous aident dans cette tâche. Nos innovations non invasives ? SkinPen®, premier dispositif de microponcture approuvé par la FDA, le protocole post-microponcture SKINFUSE® et le système de plasma riche en plaquettes (PRP) ProGen Advantage ? servent de produits « passerelles » qui attirent de nouveaux clients vers les cabinets. Basée à Dallas, au Texas, Crown Aesthetics établit les normes de l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et d'innovation. En conséquence, nos clients fournissent constamment les meilleurs soins esthétiques du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site www.crownaesthetics.com.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 18:17 et diffusé par :